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≡ Нужны протезы для кошки - Помочь Джоконде призывают зоозащитники Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43948
Нужны протезы для кошки - Помочь Джоконде призывают зоозащитники Костаная
Отправлено: 06.04.22 - 16:05
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О кошке по кличке Джоконда «НГ» сообщила участница ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА. 2 апреля волонтерам позвонила женщина с просьбой помочь животному, потерявшему все конечности.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2479
Re: Нужны протезы для кошки - Помочь Джоконде призывают...
Отправлено: 06.04.22 - 16:05
#1
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Усыпите и не мучайте животное!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1222
Re: Нужны протезы для кошки - Помочь Джоконде призывают...
Отправлено: 06.04.22 - 16:47
#2
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Жалко кошку. У меня тоже живёт, тоже нашёл на улице зимой, тоже выбросили хозяева. Правда конечности на месте.
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