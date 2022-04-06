Отправлено: - 15:57

lavprof:

не, ну Нью-Йорк то конечно покруче будет В Украине

111:

Дело не в этом, дело в самом действии нашего коллеги, идти на такое.

alex_60:

ни один мирный житель при этом не пострадал. впрочем как и всегда. идет работа по военной инфраструктуре.

alex_60:

до последнего нациста.

Цитата:А кто раньше начал переименовывать?Цитата:Какого коллеги?Я кухни не собираюВ халупе С тараканами не живуС узбеками не ругаюсьВ чем он мне коллега?В том что по странному стечению обстоятельств мы оказались вместе на форуме? Так это не признак коллегиальностиДети в детском саду же друг другу не коллеги)Цитата:Когда русским солдатам лечили ноги в упорТоже не один мирный не пострадалШла работа с военной массой)Цитата:Тоесть Россия решила положить всю свою армию там?