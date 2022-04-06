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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 785 из 785«1...783784785
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16723
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 13:58
#11761
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все идет согласно плана.
идет второй этап спеоперации.
освобождение Донбасса.
первый- уничтожение военной инфраструктуры
почти полностью выполнен.
военные сбу сдаются сотнями,
вчера в Мариуполе 280 морпехов группами выходили
и организованно сдавались.

[Исправлено: alex_60, 06.04.2022 - 13:59]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 14:43
#11762
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Цитата:
abaika95:
Да у нас то все совпадает это Россия определится не может когда она вышла из Бучи То 1 апреля то 4

Кто и где говорил что вышли 4-го? Ссылку можно?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4689
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 15:01
#11763
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Цитата:
maxsaf:
Кто и где говорил что вышли 4-го?

----95 сказал , разве вам этого недостаточно ?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1142
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 15:02
#11764
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Ссылку от абайки?
Это фантастика.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 15:21
#11765
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Цитата:
alex_60:
все идет согласно плана. идет второй этап спеоперации.

Сколько раз уже сей план меняли?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12188
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 15:57
#11766
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Цитата:
lavprof:
не, ну Нью-Йорк то конечно покруче будет В Украине

А кто раньше начал переименовывать?Цитата:
111:
Дело не в этом, дело в самом действии нашего коллеги, идти на такое.

Какого коллеги?
Я кухни не собираю
В халупе С тараканами не живу
С узбеками не ругаюсь
В чем он мне коллега?
В том что по странному стечению обстоятельств мы оказались вместе на форуме? Так это не признак коллегиальности
Дети в детском саду же друг другу не коллеги)Цитата:
alex_60:
ни один мирный житель при этом не пострадал. впрочем как и всегда. идет работа по военной инфраструктуре.

Когда русским солдатам лечили ноги в упор
Тоже не один мирный не пострадал
Шла работа с военной массой)Цитата:
alex_60:
до последнего нациста.

Тоесть Россия решила положить всю свою армию там?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 15:57
#11767
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Вбросы всеми любимых однояйцевых личностей на форуме напоминают анекдот про "украденные" ложечки. В их случае не имеет значения никакая логика и даже реальность высказываний. Чем нелепее будет наброс на форумный вентилятор, тем громче форумный народ начнет возмущаться. И даже после того, как одержит победу логичная и трезвая версия рассматриваемого вопроса, это уже не будет играть никакой роли, так как все дело в том осадочке, который останется и на форуме, и на каждом участвующем в беседе форумчанине.

Но, с другой стороны, грамотной публике этот прием известен еще со времен прочтения книжки "Золотой ключик или приключиния Буратино", в которой описывалось представление в театре Карабаса: "Меня зовут Пьеро! Сейчас мы сыграем перед вами комедию! Меня будут колотить палкой, давать пощёчины, на ваших глазах я получу 33 подзатыльника, это очень смешная комедия" Надеюсь, что все легко разберутся кто есть кто в нынешней форумной ипостаси. Недаром кто-то из известных сказал, что жизнь - театр, а люди в нем актеры. Жаль, что некоторые актеры иногда начинают играть нудно и неубедительно. Хочется кинуть в таких тухлым яйцом или помидором.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12188
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 16:03
#11768
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Цитата:
alex_60:
все идет согласно плана. идет второй этап спеоперации.

Хороший план
Как в тире косой стрелок
Сначала стреляет а потом Уже вокруг отметок рисует цель
Так и тут
Денацификация не прошла?
Не прошла
Путин проболоболился
Демилитаризация не прошла?
Не прошла
Путин проболоболился
ВСУ по просьбе Путина власть не захватили и не свергли наркоманов
Путина получается опять послали куда и корабль его
Осталось,пробовать оттяпать донбасс в административных границах
Но и тут думаю опять лужа для России

Цитата:
maxsaf:
Кто и где говорил что вышли 4-го? Ссылку можно?

Можно
Цитата:
serg kost:
Ссылку от абайки? Это фантастика.

Да потомучто я и без ссылок могу фактажом вас задавить
А вы даже с ссылками теряетесь
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 16:19
#11769
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Цитата:
abaika95:
Да потомучто я и без ссылок могу фактажом вас задавить

хех... ну штош :lol:

Цитата:
abaika95:
фактажом

а эта што, можна па руске?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 16:21
#11770
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Цитата:
abaika95:
фактажом

а я понИл эта типа фуражом да?
ну штош, как грится можно вывести чабана из аула, но аул из чабана никогда
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 16:28
#11771
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Цитата:
abaika95:
матери городов русских

только тогда он был Киевом, а не куевом как вна


[Исправлено: Iney, 06.04.2022 - 16:31]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4689
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 16:45
#11772
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Цитата:
abaika95:
я и без ссылок могу фактажом вас задавить

----Начинай , интересно будет .
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12188
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 17:03
#11773
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