все идет согласно плана. идет второй этап спеоперации. освобождение Донбасса. первый- уничтожение военной инфраструктуры почти полностью выполнен. военные сбу сдаются сотнями, вчера в Мариуполе 280 морпехов группами выходили и организованно сдавались.
lavprof: не, ну Нью-Йорк то конечно покруче будет В Украине
А кто раньше начал переименовывать?Цитата:
111: Дело не в этом, дело в самом действии нашего коллеги, идти на такое.
Какого коллеги? Я кухни не собираю В халупе С тараканами не живу С узбеками не ругаюсь В чем он мне коллега? В том что по странному стечению обстоятельств мы оказались вместе на форуме? Так это не признак коллегиальности Дети в детском саду же друг другу не коллеги)Цитата:
alex_60: ни один мирный житель при этом не пострадал. впрочем как и всегда. идет работа по военной инфраструктуре.
Когда русским солдатам лечили ноги в упор Тоже не один мирный не пострадал Шла работа с военной массой)Цитата:
Вбросы всеми любимых однояйцевых личностей на форуме напоминают анекдот про "украденные" ложечки. В их случае не имеет значения никакая логика и даже реальность высказываний. Чем нелепее будет наброс на форумный вентилятор, тем громче форумный народ начнет возмущаться. И даже после того, как одержит победу логичная и трезвая версия рассматриваемого вопроса, это уже не будет играть никакой роли, так как все дело в том осадочке, который останется и на форуме, и на каждом участвующем в беседе форумчанине.
Но, с другой стороны, грамотной публике этот прием известен еще со времен прочтения книжки "Золотой ключик или приключиния Буратино", в которой описывалось представление в театре Карабаса: "Меня зовут Пьеро! Сейчас мы сыграем перед вами комедию! Меня будут колотить палкой, давать пощёчины, на ваших глазах я получу 33 подзатыльника, это очень смешная комедия" Надеюсь, что все легко разберутся кто есть кто в нынешней форумной ипостаси. Недаром кто-то из известных сказал, что жизнь - театр, а люди в нем актеры. Жаль, что некоторые актеры иногда начинают играть нудно и неубедительно. Хочется кинуть в таких тухлым яйцом или помидором.
alex_60: все идет согласно плана. идет второй этап спеоперации.
Хороший план Как в тире косой стрелок Сначала стреляет а потом Уже вокруг отметок рисует цель Так и тут Денацификация не прошла? Не прошла Путин проболоболился Демилитаризация не прошла? Не прошла Путин проболоболился ВСУ по просьбе Путина власть не захватили и не свергли наркоманов Путина получается опять послали куда и корабль его Осталось,пробовать оттяпать донбасс в административных границах Но и тут думаю опять лужа для России
Цитата:
maxsaf: Кто и где говорил что вышли 4-го? Ссылку можно?
Можно Цитата:
serg kost: Ссылку от абайки? Это фантастика.
Да потомучто я и без ссылок могу фактажом вас задавить А вы даже с ссылками теряетесь
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать