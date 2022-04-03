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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 474 из 474«1...472473474
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.04.22 - 17:12
#7096
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Это, мой сахар. 1200 таблеток.
Хватает на 300 кружек кофе... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9121
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.04.22 - 17:37
#7097
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Цитата:
drakon:
Это, мой сахар. 1200 таблеток. Хватает на 300 кружек кофе...

4-ре таблетки, на кружку? :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.04.22 - 17:45
#7098
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Цитата:
elektron:
4-ре таблетки, на кружку? :-o

Иногда 3. Зависит от того,
кто кофе - варил... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16723
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.04.22 - 18:42
#7099
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Цитата:
drakon:
Иногда 3.


так и проживешь.
и не узнаешь. что
надо только 2..
1тбл=1чайная ложка.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.04.22 - 18:49
#7100
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Цитата:
alex_60:
1тбл=1чайная ложка.

Спасибою Узнал... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.04.22 - 15:34
#7101
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p

[Исправлено: drakon, 04.04.2022 - 15:36]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16723
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.04.22 - 16:46
#7102
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Цитата:
drakon:
p



одну букву правилами запрещено.
исправь хотя на "рыба в кляре"
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.04.22 - 19:42
#7103
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На улице температура +2.
Дождь, штормовой ветер... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.04.22 - 21:09
#7104
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Завтра иду сниматься с учёта.
Выезжаю в Казахстан... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.04.22 - 11:30
#7105
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Прекрасное, тёплое, доброе, утро.
Люди, тут чужие баксы и рубли -
считают... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 05.04.2022 - 11:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10498
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.04.22 - 20:39
#7106
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Сегодняшний закат..
Моя кухарка их любит..

хостинг для картинок
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10498
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.04.22 - 20:54
#7107
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Ну вот и провели закат..
Еще один день прошел..
Как возможно пройдет наша жизнь..
Незаметно для других..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24611
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.22 - 16:13
#7108
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На 1 канале, в Новостях - сообщили.
Умер В.Ф. Жириновский... 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16723
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.22 - 16:19
#7109
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Цитата:
drakon:
В.Ф.


В.В.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4689
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.22 - 16:31
#7110
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Цитата:
drakon:

---Да , ты прав .
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