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≡ Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству употребляемого алкоголя
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43942
Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству употребляемого алкоголя
Отправлено: 06.04.22 - 09:37
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Часто смерть от внешних причин – при дорожно-транспортных происшествиях, травмах, при насильственной смерти, отравлениях и утоплениях – является следствием употребления алкоголя, отметила министр.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16081
Re: Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству...
Отправлено: 06.04.22 - 09:37
#1
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Ну мы то знаем, кто тут статистику делает ;-)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2470
Re: Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству...
Отправлено: 06.04.22 - 09:51
#2
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Хоть по каком-то показателе мы в 30-ке!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16715
Re: Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству...
Отправлено: 06.04.22 - 10:26
#3
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настойка боярышника не входит сюда наверное.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
131
Re: Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству...
Отправлено: 06.04.22 - 10:39
#4
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Да вы что шутите? какое десятое? первое и только первое. :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
795
Re: Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству...
Отправлено: 06.04.22 - 10:53
#5
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Цитата:
Tenkisch:
Да вы что шутите? какое десятое? первое и только первое.


100%...А Россия последнее место!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8415
Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству употребляемого алкоголя
Отправлено: 06.04.22 - 10:59
#6
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о, вчкушка, даже тут чует сивушный запах ;-)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2470
Минздрав: Казахстан занимает 10-е место в мире по количеству употребляемого алкоголя
Отправлено: 06.04.22 - 11:02
#7
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За это почетное место надо выпить, господа!
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