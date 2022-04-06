Отправлено: - 01:26

abaika95:

Подвал в другом видео

abaika95:

Незнаю как они опубликовали видео 3 апреля Если уже 1 апреля в телеграм каналах украинских были видео с трупами

abaika95:

Доказать я это могу но ты не поверишь

Цитата:Но у вас то сателлиты США сняли, нет?Цитата:Ну и как таг? сами не видите, что одно с другим не совпадает, но дико верим?Цитата:Ну так докажите...