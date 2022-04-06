Актриса Марина Ермошкина («Номер один» и др. фильмы) автор идеи - она первой разрезала свою сумочку «Шанель» за полмиллиона рублей и сняла это на видео. Как известно сумки этого бренда очень дорогие, и носить их можно много лет подряд. За Мариной подтягиваются коллеги и другие модницы. «Если за Шанель надо продать Родину, то такая Шанель мне не нужна!»
Появилась информация о том, что Иван Ургант приехал в столицу России из Израиля, чтобы выгодно реализовать своё московское имущество. Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, телеведущий пытается выручить средства от продажи своей столичной недвижимости. "Он уже провел пару переговоров о возможности продажи загородного дома в Горках 10 и апартаментов в Москва-Сити.
Одновременно, идут переговоры о возможности покупки жилья в Израиле", — пишет Телеграм-канал. У Урганта уже есть израильское гражданство и распространяются слухи о том, что он пытается получить иностранное гражданство для своей жены и дочерей.
Она называет своих соотечественников зомбированными людьми, а сама она попросту предала Родину. Хочу отметить, что журналистка в свое время была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Я, как депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, требую лишить орденов и званий всех тех, кто встал на сторону Запада, кто предал свои русские корни и свое государство - Член партии «Единая Россия» Юрий Швыткин..
Считаю своим долгом сообщить всем присутствующим на Форуме, что я обратился с заявлением в Прокуратуру г. Кустаная по поводу публикаций в "НГ" в последнее время русофобских и разжигающих рознь статей. "Здравствуйте! Могу ли я привлечь к ответственности редакцию газеты "Наша Газета" за публикацию откровенно русофобских статей и комментариев, разжигающих межнациональную рознь. Редактор на вопрос о появлении таких материалов отвечает, что предоставляет площадку для опубликования мнения отдельных пользователей, при этом другие комментарии, оппонентов, удаляются под предлогом того, что там, якобы, нарушаются правила Форума "Нашей Газеты"." В дальнейшем планирую обратиться в областную и республиканскую Прокуратуры. Пора прекращать подобное.
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