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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10478
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 01:19
#11731
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Патриот



Актриса Марина Ермошкина («Номер один» и др. фильмы) автор идеи - она первой разрезала свою сумочку «Шанель» за полмиллиона рублей и сняла это на видео. Как известно сумки этого бренда очень дорогие, и носить их можно много лет подряд. За Мариной подтягиваются коллеги и другие модницы.
«Если за Шанель надо продать Родину, то такая Шанель мне не нужна!»

[Исправлено: 111, 06.04.2022 - 01:20]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9121
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 01:26
#11732
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Цитата:
abaika95:
Подвал в другом видео

Но у вас то сателлиты США сняли, нет? :lol: Цитата:
abaika95:
Незнаю как они опубликовали видео 3 апреля Если уже 1 апреля в телеграм каналах украинских были видео с трупами

Ну и как таг? сами не видите, что одно с другим не совпадает, но дико верим? :-x Цитата:
abaika95:
Доказать я это могу но ты не поверишь

Ну так докажите...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10478
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 01:35
#11733
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Все таки не Большой и не патриот



Появилась информация о том, что Иван Ургант приехал в столицу России из Израиля, чтобы выгодно реализовать своё московское имущество. Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, телеведущий пытается выручить средства от продажи своей столичной недвижимости. "Он уже провел пару переговоров о возможности продажи загородного дома в Горках 10 и апартаментов в Москва-Сити.

Одновременно, идут переговоры о возможности покупки жилья в Израиле", — пишет Телеграм-канал. У Урганта уже есть израильское гражданство и распространяются слухи о том, что он пытается получить иностранное гражданство для своей жены и дочерей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10478
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 01:37
#11734
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Цитата:
elektron:
какого перепуга враг то? Я вот в мае в Турцию полечу

Спроси у Агалаковой, ведь тоже была патриоткой.
Теперь Враг.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10478
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 01:43
#11735
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Враг



Она называет своих соотечественников зомбированными людьми, а сама она попросту предала Родину. Хочу отметить, что журналистка в свое время была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Я, как депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, требую лишить орденов и званий всех тех, кто встал на сторону Запада, кто предал свои русские корни и свое государство - Член партии «Единая Россия» Юрий Швыткин..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2099
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 01:58
#11736
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Считаю своим долгом сообщить всем присутствующим на Форуме, что я обратился с заявлением в Прокуратуру г. Кустаная по поводу публикаций в "НГ" в последнее время русофобских и разжигающих рознь статей.
"Здравствуйте! Могу ли я привлечь к ответственности редакцию газеты "Наша Газета" за публикацию откровенно русофобских статей и комментариев, разжигающих межнациональную рознь. Редактор на вопрос о появлении таких материалов отвечает, что предоставляет площадку для опубликования мнения отдельных пользователей, при этом другие комментарии, оппонентов, удаляются под предлогом того, что там, якобы, нарушаются правила Форума "Нашей Газеты"."
В дальнейшем планирую обратиться в областную и республиканскую Прокуратуры. Пора прекращать подобное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 04:44
#11737
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Цитата:
111:
Москва, Питер! Вы слышите меня! Громче громче! Я люблю вас!....

Цитата:
111:
Аууу... Костанай и все вместе.... Танцуем и поем!

От горя видимо и страданий по погибшим детям :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16715
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 07:25
#11738
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лицемер показал свое лицо.
днем плакал горючими слезами, ночью веселье до усрачки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 07:44
#11739
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Цитата:
alex_60:
ночью веселье до усрачки.

Хаты растут в цене, сьемщики поперли - все сложнее имитировать скорбь :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16715
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 09:01
#11740
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фейк-скорбь.
додуматься же надо было до такого.
но как и с движущимися руками,
правда вылазит наружу все равно.

[Исправлено: alex_60, 06.04.2022 - 09:21]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
502
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 09:26
#11741
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Цитата:
111:
Зиверти или Зиберти

Zivert Юля
Цитата:
111: Только путаюсь Арктик или Асти..

Asti Аня
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2099
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 10:28
#11742
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У каждого, я так думаю, внутри сидит свой собственный цензор. Который не даст тебе написать какую-нибудь чушь.Но у некоторых этого цензора не существует. В принципе.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 10:55
#11743
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 11:04
#11744
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.04.22 - 11:05
#11745
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