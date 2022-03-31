111: Любой здравомыслящий человек, должен спросить себя, стоит ли жертвы детей, стариков, и женщин
Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе? 8 лет это длилось, а у вас вопрос о том стоят ли жизни людей чего-то или нет появились только тогда, когда Россия вступилась за этих людей, чтобы прекратить их уничтожение? А то что сейчас на укриане погибают люди, это вина целиком и полностью на укронацистах. Я уже об этом написал. Ведь они намеренно приводят бои в черту города, подставляя опять же намеренно под удар мирных жителей
Николаич I: Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе?
Я спрашивал, еще в 2014м. Пересмотрите мои сообщения тогда. Уже говорил, споры были адские и если их тут печатать, то всех в режим чтения надо. Читайте 112,112-й,112М, 211,211-й и еще несколько. Это все я.
111: спрашивал, еще в 2014м. Пересмотрите мои сообщения тогда. Уже говорил, споры были адские
Тогда к чему сейчас все эти обвинения? Должны понимать причины и цели того что сейчас происходит. 8 лет все смотрели и никто ничего не делал. 8 лет Россия добивалась выполнения минских соглашений, но украинская сторона их игнорировала. Так же пытались получить гарантии безопасности от запада, но те так же их проигнорили! Дипломатическим путём, избегая военного вмешательства хотели всё сделать. Не получилось. Никто не захотел решить всё мирным путём. В итоге что получили, непрекращающиеся бомбёжки Донбасса, процветающий фашизм при поддержке запада, украина напичкана натовским оружием, стремление вступить в нато, плюс ко всему добавились разговоры зелёного о ядерном оружии и ещё много чего можно перечислить. И это всё у российских границ. Итог спецоперация, цели которой разоружить, освободить Донбасс от восьмилетней агрессии, и сделать то, что делали наши деды 80 лет назад, уничтожить фашистов, то что они там есть и власти их поддерживают, уже ни у кого не должно быть сомнений
111: Мне надо знать, почему идет сегодня бойня мирного населения и их детей?
Этот ваш комментарий я упустил из ввиду, из-за занятости не могу находиться на форуме весь день. Так вот, меня тоже интересует этот вопрос, и адресовать его нужно как раз укронацистам. Ведь именно они и убивают мирных. И меня это мягко говоря очень возмущает! Одна из причин, по моему мнению, по которой они это делают, провокация против России. Чтобы внушить всем что якобы она воюет против мирных, повесить эти убийства на российский военных, заставить отвернуться от неё союзников и оправдать санкции и непрекращающуюся переброску оружия на украину
Ваши обвинения российских военных в убийстве мирных жителей. Я вам уже изложил своё мнение по этому поводу, именно подобные неоправданные обвинения меня и возмутили. Как вобще вы можете приверженцев фашизма, того самого, который угрожал всему миру 80 лет назад, оправдывать и валить вину на сторону, которая воюет против них
И что доказывает видео, выложенное 2 апреля? Если российская армия ушла оттуда 30 марта? Тут вариантов ровно два: 1. Местные не могли похоронить несколько суток. 2. До 2 апреля тупов на дороге не было.
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