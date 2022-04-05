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Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане перенесли на 2023 год
Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане перенесли на 2023 год
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