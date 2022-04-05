Отправлено: - 17:52

андрей 117:

В чём обувь то провенилась? Почему только она ?

Цитата:Обувь-это только начало,ещё должны были быть сигареты и даже молоко.Инициаторы этих нововведений преследуют "святую"цель защитить потребителя от подделок,вот и скажите мне если в магазин компания ДЕП привозит молоко,то как его можно подделать,ну неужели я в подсобке буду самопальное молоко разливать в фирменные пакеты?