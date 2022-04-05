Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+7°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • Ю-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане перенесли на 2023 год
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43939
Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане перенесли на 2023 год
Отправлено: 05.04.22 - 17:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанским торговцам обувью на год продлили срок, в течение которого они должны нанести цифровую маркировку на товар, завезённый до 1 ноября прошлого года.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24607
Re: Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане...
Отправлено: 05.04.22 - 17:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Керню, какую то - придумали... :lol: :-o
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
194
Re: Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане...
Отправлено: 05.04.22 - 17:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чём обувь то провенилась? Почему только она ? Рубашки, джинсы и трусы с носками чем лучше? :-x
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8579
Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане перенесли на 2023 год
Отправлено: 05.04.22 - 17:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
В чём обувь то провенилась? Почему только она ?

Обувь-это только начало,ещё должны были быть сигареты и даже молоко.
Инициаторы этих нововведений преследуют "святую"цель защитить потребителя от подделок,вот и скажите мне если в магазин компания ДЕП привозит молоко,то как его можно подделать,ну неужели я в подсобке буду самопальное молоко разливать в фирменные пакеты?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5181
Re: Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане...
Отправлено: 05.04.22 - 17:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намерения вроде понятны, только вот чего кошмарить порядочных челноков, когда через южную таможню фуры принадлежащие родне августейшего семейства пролетают без всяких там шмонов и наполняют товарами без всяких там декларациями
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10388
Re: Сроки введения обязательной маркировки обуви в Казахстане...
Отправлено: 05.04.22 - 19:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас маркировка дело десятое.
Все в братскую Россию и так уйдет..
Они согласны уже и без маркировок брать..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS