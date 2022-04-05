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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10317
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 01:57
Цитата:
То что в Бучах или как там, была война, это фейк?
Тогда да, надо наказать всю Ойропу и твоего президента, за распространение..
maxsaf:
На 15 лет сажать по закону о фейках?
На 15 лет сажать по закону о фейках?
То что в Бучах или как там, была война, это фейк?
Тогда да, надо наказать всю Ойропу и твоего президента, за распространение..
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 2085
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 02:00
Комментарий проходит проверку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10317
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 02:54
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 04:39
Цитата:
Нет, там инопланетяне людей в заложниках держали три дня, телефоны все забрали и запретили сьемку. А потом на четвертый день разрешили. Инопланетян снять никто не успел.
111:
То что в Бучах или как там, была война, это фейк?
То что в Бучах или как там, была война, это фейк?
Нет, там инопланетяне людей в заложниках держали три дня, телефоны все забрали и запретили сьемку. А потом на четвертый день разрешили. Инопланетян снять никто не успел.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 08:22
Даже не совсем так.
Сначала съёмку разрешили. Трупов не было.
Потом на трое суток снимать запретили.
Потом снова разрешили. И за это время на дороге появились трупы. Реальные или артисты.
Если реальные, то кто их положил?
Сначала съёмку разрешили. Трупов не было.
Потом на трое суток снимать запретили.
Потом снова разрешили. И за это время на дороге появились трупы. Реальные или артисты.
Если реальные, то кто их положил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:15
Цитата:
что ж уточню, если Вы типа "не понимаете". Опровержения там и находятся, несколько дней перед этим их постили, поэтому чем думали организаторы "Бучи" - только им ведомо.
abaika95:
Кремлевские отмазки находятся в украинских телеграм каналах?
Кремлевские отмазки находятся в украинских телеграм каналах?
что ж уточню, если Вы типа "не понимаете". Опровержения там и находятся, несколько дней перед этим их постили, поэтому чем думали организаторы "Бучи" - только им ведомо.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:24
родственники,друзья,одноклассники в Германии,с кем общаюсь,
все говорят. что они на стороне России.
и почему то я этому не удивляюсь.
они понимают, с чего все это началось,и что уничтожение нацистов и фашистов,
недобитых банд...в на Украине был единственный был путь защитить границы России.
хотя и страдают сейчас от "холода , голода,цен на топливо".
и поведение своих властей под указку сшанато тоже адекватно оценивают.
все говорят. что они на стороне России.
и почему то я этому не удивляюсь.
они понимают, с чего все это началось,и что уничтожение нацистов и фашистов,
недобитых банд...в на Украине был единственный был путь защитить границы России.
хотя и страдают сейчас от "холода , голода,цен на топливо".
и поведение своих властей под указку сшанато тоже адекватно оценивают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:29
Цитата:
судя по всему, помимо тех, кто исчезал в кадрах, и вставал и уходил за кадром - есть и реальные, с белыми повязками на рукавах. Помимо видео зачистки от нац. полиции Украины, есть еще и видео от одного из нациков, кое он после удалил из своего канала в телеге, где прямо спрашивал его сотоварищ "А можно ли стрелять тех пацанчиков, что без синих повязок?", на что ответ был утвердительный. Так что жертвы 100% есть реальные, а вот кто к этому причастен - разберутся.
Кстати, Арестович очень недоволен тем, что было выложено видео по зачистке нац. полицией, такую "картину" испортили.
serg kost:
Если реальные
Если реальные
судя по всему, помимо тех, кто исчезал в кадрах, и вставал и уходил за кадром - есть и реальные, с белыми повязками на рукавах. Помимо видео зачистки от нац. полиции Украины, есть еще и видео от одного из нациков, кое он после удалил из своего канала в телеге, где прямо спрашивал его сотоварищ "А можно ли стрелять тех пацанчиков, что без синих повязок?", на что ответ был утвердительный. Так что жертвы 100% есть реальные, а вот кто к этому причастен - разберутся.
Кстати, Арестович очень недоволен тем, что было выложено видео по зачистке нац. полицией, такую "картину" испортили.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:38
Цитата:
🙅♂ 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину
25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.
Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».
Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.
Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.
Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.
Интересы истцов представляет адвокат Михаил Беньяш.
Интересно это правда или такой лайфак
🙅♂ 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину
25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.
Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».
Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.
Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.
Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.
Интересы истцов представляет адвокат Михаил Беньяш.
Интересно это правда или такой лайфак
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:52
Вдумайтесь над этими цифрами: - 300 миллионов USD обороты на споте Binance. - 1,5 миллиарда USD обороты на фьючах Binance. А теперь еще раз вдумайтесь:
Это только лишь Binance.
Где место рублю?
Это только лишь Binance.
Где место рублю?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:59
Цитата:
что вы так страдаете?
не видите разве что ваши страдания по рублю
никому не интересны.
если уж вам с десяток раз обьясняли как платить рублями за газ,
и как уже платят рублями за газ,
а до вас все не доходит, о чем вообще речь?
YESNO:
Где место рублю?
Где место рублю?
что вы так страдаете?
не видите разве что ваши страдания по рублю
никому не интересны.
если уж вам с десяток раз обьясняли как платить рублями за газ,
и как уже платят рублями за газ,
а до вас все не доходит, о чем вообще речь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 10:02
Цитата:
естественно. думали что служба заключается пожрать-поспать?
еще повезло что не посадили.
теперь будут лапу сосать, так как кроме службы в омоне
они больше ничего не умеют.
ну если все это не брехня, я не знаю на каких помойках вы шастаете.
[Исправлено: alex_60, 05.04.2022 - 10:03]
YESNO:
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.
естественно. думали что служба заключается пожрать-поспать?
еще повезло что не посадили.
теперь будут лапу сосать, так как кроме службы в омоне
они больше ничего не умеют.
ну если все это не брехня, я не знаю на каких помойках вы шастаете.
[Исправлено: alex_60, 05.04.2022 - 10:03]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 10:12
Цитата:
По вашей вере да. Рублями
А по другому так
Цитата:
alex_60:
если уж вам с десяток раз обьясняли как платить рублями за газ, и как уже платят рублями за газ
если уж вам с десяток раз обьясняли как платить рублями за газ, и как уже платят рублями за газ
По вашей вере да. Рублями
А по другому так
Цитата:
Германия заявила, что Путин отказался от требования платить за газ в рублях
"Европейские покупатели смогут переводить евро Газпромбанку, который будет конвертировать их в рубли"
"Европейские покупатели смогут переводить евро Газпромбанку, который будет конвертировать их в рубли"
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