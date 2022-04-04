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≡ ЦОН в районе КСК станет сектором обслуживания населения. Почему сотрудники против?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43934
ЦОН в районе КСК станет сектором обслуживания населения. Почему сотрудники против?
Отправлено: 04.04.22 - 15:44
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- Я работал заместителем областного департамента ЦОНа, помню, как жители сами просили открыть здесь центр, - рассказал руководитель отдела № 3 Дидар Нагаев. - Теперь нашим жителям, среди которых много пенсионеров, придется ехать в центр.
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Z
§ Zxcvbnm777
(Пользователи)
Регистрация:
04.04.22
Сообщений:
2
Re: ЦОН в райне КСК станет сектором обслуживания населения....
Отправлено: 04.04.22 - 15:44
#1
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Мышиную возню устроили,оптимизация говорят,отдел закпывают сектор оставляю-для чего?нормальный отдел,вежливоеи грамотное обслуживание.В стране и так кризис теперь специалистов душат уменьшением зарплаты.Видимо кому то это на руку🤔
Профайл
Z
§ Zxcvbnm777
(Пользователи)
Регистрация:
04.04.22
Сообщений:
2
Re: ЦОН в райне КСК станет сектором обслуживания населения....
Отправлено: 04.04.22 - 15:49
#2
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Сектор это же электронные услуги,где не каждый сможет самостоятельно себя обслужить!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10317
Re: ЦОН в райне КСК станет сектором обслуживания населения....
Отправлено: 04.04.22 - 16:09
#3
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Классный этот цон, вмегда и подскажут и помогут.
Да и очередей нет
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Г
§ Гульзия
(Пользователи)
Регистрация:
04.04.22
Сообщений:
1
Re: ЦОН в районе КСК станет сектором обслуживания населения....
Отправлено: 05.04.22 - 09:47
#4
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Летом 2021 года неоднократно обращалась в данный ЦОН, обслуживание было быстрым и профессиональным, также удобное место для жителей района КСК.
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