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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10317
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 01:57
#11401
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Цитата:
maxsaf:
На 15 лет сажать по закону о фейках?

То что в Бучах или как там, была война, это фейк?
Тогда да, надо наказать всю Ойропу и твоего президента, за распространение..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2085
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 02:00
#11402
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10317
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 02:54
#11403
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Наш ночной Костанай..

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 04:39
#11404
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Цитата:
111:
То что в Бучах или как там, была война, это фейк?

Нет, там инопланетяне людей в заложниках держали три дня, телефоны все забрали и запретили сьемку. А потом на четвертый день разрешили. Инопланетян снять никто не успел.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 08:22
#11405
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Даже не совсем так.
Сначала съёмку разрешили. Трупов не было.
Потом на трое суток снимать запретили.
Потом снова разрешили. И за это время на дороге появились трупы. Реальные или артисты.
Если реальные, то кто их положил?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:15
#11406
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Цитата:
abaika95:
Кремлевские отмазки находятся в украинских телеграм каналах?

что ж уточню, если Вы типа "не понимаете". Опровержения там и находятся, несколько дней перед этим их постили, поэтому чем думали организаторы "Бучи" - только им ведомо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16692
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:24
#11407
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родственники,друзья,одноклассники в Германии,с кем общаюсь,
все говорят. что они на стороне России.
и почему то я этому не удивляюсь.
они понимают, с чего все это началось,и что уничтожение нацистов и фашистов,
недобитых банд...в на Украине был единственный был путь защитить границы России.
хотя и страдают сейчас от "холода , голода,цен на топливо".
и поведение своих властей под указку сшанато тоже адекватно оценивают.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:29
#11408
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Цитата:
serg kost:
Если реальные

судя по всему, помимо тех, кто исчезал в кадрах, и вставал и уходил за кадром - есть и реальные, с белыми повязками на рукавах. Помимо видео зачистки от нац. полиции Украины, есть еще и видео от одного из нациков, кое он после удалил из своего канала в телеге, где прямо спрашивал его сотоварищ "А можно ли стрелять тех пацанчиков, что без синих повязок?", на что ответ был утвердительный. Так что жертвы 100% есть реальные, а вот кто к этому причастен - разберутся.
Кстати, Арестович очень недоволен тем, что было выложено видео по зачистке нац. полицией, такую "картину" испортили.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
306
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:38
#11409
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Цитата:



🙅‍♂ 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину

25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

Интересы истцов представляет адвокат Михаил Беньяш.



Интересно это правда или такой лайфак
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
306
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:52
#11410
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Вдумайтесь над этими цифрами: - 300 миллионов USD обороты на споте Binance. - 1,5 миллиарда USD обороты на фьючах Binance. А теперь еще раз вдумайтесь:
Это только лишь Binance.

Где место рублю?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16692
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 09:59
#11411
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Цитата:
YESNO:
Где место рублю?


что вы так страдаете?
не видите разве что ваши страдания по рублю
никому не интересны.
если уж вам с десяток раз обьясняли как платить рублями за газ,
и как уже платят рублями за газ,
а до вас все не доходит, о чем вообще речь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16692
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 10:02
#11412
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Цитата:
YESNO:
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.


естественно. думали что служба заключается пожрать-поспать?
еще повезло что не посадили.
теперь будут лапу сосать, так как кроме службы в омоне
они больше ничего не умеют.
ну если все это не брехня, я не знаю на каких помойках вы шастаете.

[Исправлено: alex_60, 05.04.2022 - 10:03]
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
306
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.04.22 - 10:12
#11413
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Цитата:
alex_60:
если уж вам с десяток раз обьясняли как платить рублями за газ, и как уже платят рублями за газ

По вашей вере да. Рублями
А по другому так
Цитата:
Германия заявила, что Путин отказался от требования платить за газ в рублях
"Европейские покупатели смогут переводить евро Газпромбанку, который будет конвертировать их в рубли"
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