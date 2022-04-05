Отправлено: - 09:38







🙅‍♂ 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину



25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.



Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».



Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.



Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.

Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.



Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.



Интересы истцов представляет адвокат Михаил Беньяш.





Цитата:Интересно это правда или такой лайфак