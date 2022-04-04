Re: Разбили остановку на пр. Назарбаева в Костанае

Отправлено: - 05:35

Что по этому поводу говорят доблестные полисмены? Там на центральной улице вроде камер как тучи толпами висят на столбах. У нас в Рудном даже на мусорке есть камеры, правда только один случай был с разборками, как из магазина отнесли в контейнер коробку с мусором, хотя как утверждают фирмами по вывозу онных, для последних есть специальные авто