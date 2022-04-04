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≡ Разбили остановку на пр. Назарбаева в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43934
Разбили остановку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 04.04.22 - 23:07
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Фотографию остановки, которая пострадала от вандалов, прислала "НГ" жительница микрорайона Юбилейный. По ее словам, это последняя автобусная остановка на пр. Назарбаева перед поворотом на дизельный завод.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24602
Re: Разбили остановку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 04.04.22 - 23:07
#1
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Поговорка, такая, есть.
Дай дураку - стеклянный...
он его и разобьёт... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5180
Re: Разбили остановку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 05.04.22 - 05:35
#2
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Что по этому поводу говорят доблестные полисмены? Там на центральной улице вроде камер как тучи толпами висят на столбах. У нас в Рудном даже на мусорке есть камеры, правда только один случай был с разборками, как из магазина отнесли в контейнер коробку с мусором, хотя как утверждают фирмами по вывозу онных, для последних есть специальные авто
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16692
Разбили остановку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 05.04.22 - 09:00
#3
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перенес в другую ветку

[Исправлено: alex_60, 05.04.2022 - 09:22]
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