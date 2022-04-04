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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1122
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 20:31
#11341
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Цитата:
YESNO:
Рубль никто не покупает на бирже где нибудь да?

Покупают сейчас не Центробанк и не ФНС. Которые раньше складировали евро в кубышку.
Сейчас они оба под санкциями, и им евро и даром не нужны.
Покупают евро за рубли только те, кто может их сразу потратить.
Даже чтобы легально вывести евро из России в виде дивидендов, нужно разрешения МинФина. Дивиденды западным инвесторам в основном или "выплачиваются" из замороженных средств (то есть, как на Западе хотите, так и разбирайтесь сами), или на специальные рублёвые счета в российских банках, и там также замораживаются до разморозки российских активов.
В редких случаях происходит перевод дивидендов в евро на счёт получателя в западных банках.
В общем, евро сейчас в России токсичная валюта. Много не продашь.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12144
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:02
#11342
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Цитата:
lavprof:
а чего их постить? Они в украинских же телеграм-каналах и находятся, ничего и постить не нужно, видящий да увидит, думающий да поймет.

Кремлевские отмазки находятся в украинских телеграм каналах?
Смотрите какие объективные даже во время войны
А в кремлевских телеграм каналах постят украинские отмазки?
Цитата:
111:
Каждый раз это слышу тут, я уже сам верить начал, что матеря расстреливают своих детей,а потом делают их сэлфи, только чтоб назло России это было..

Да согласен
Украинцы они же родня японцам
Камикадзе
Говорят не корки врагу не отдадим
Жители бучи когда вошло ВСУ в поселок потребовали чтобы их всех расстреляли чтобы подставить Россию
Всем Им завязли руки и расстреляли в голову
Но одна промашка вышла
Один труп начал руками махать
Причем только на одном видео и в плохом качестве
Вот россияне сразу раскусили подставу
Ага говорят у вас трупы руками махают! Тоесть вы их не добили!! А мы бы как профи такого не допустили!
А Симонян говорит недавно-Жалко что те кто в песочке и канализации лежит не двигались
Терпели до последнего
Так бы мы вас и на этом поймали! Подлые провокаторы Цитата:
serg kost:
К примеру, фольксваген заявил, что скоро опять запустит своё производство в Калуге и нижнем Новгороде.

Да только если вы читаете новости полностью а не только заголовки то вы бы знали Что фольц может быт вернётся в Калугу и нижний в июле 2022 и то СМИ ссылаются на анонимного источника)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12144
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:13
#11343
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Интересно наши европейские форумчане участвовали надеюсь во флешмобе в Германии по поддержке России? Говорят немецкие власти даже согласовали флешмоб
При этом отменяют русский язык и постановки Чехова,толстого
И русские фильмы не показывают в кинотеатрах
И русские сетевые кафе и семейные рестораны закрыли типо дяди Вани
И самое обидно русские компьютеры и смартфоны из России запретили завозить
Где на заводской настройке все концерты Рахманинова записаны и гимн СССР
А ещё говорят русофобия процветает тама Заговорил на русском сразу в Бухенвальд посылают
А сказал что ты украинец причем на русском то сразу во дворец селят путинской дочки
Вообщем страшно там у вас ребята как нам тут рассказывают по первому каналу
Переезжайте в Россию,в Воронеж или Курск! Не мучаетесь там! Родина вас ждёт!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:23
#11344
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Хроники пикирующего бомбардировщика
Цитата:
ЦБ обнаружил в российских банках убытки почти на 8 триллионов рублей
За один год банки потеряют 5 лет прибыли. Сумма убытка превышает два годовых оборонных бюджета страны и 6 лет расходов на высшее образование.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:37
#11345
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Хроники пикирующего бомбардировщика
Цитата:
Россия попросила Индию купить нефть со скидкой $35 за баррель
Дисконт даже больше, чем приходится давать оставшимся клиентам в Европе. Расчеты попробуют провести в обход SWIFT. Уговаривать индийцев отправили Сергея Лаврова.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2071
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:45
#11346
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:47
#11347
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Блин, замерзли до жути, а ребеночек еще играется..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2071
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:48
#11348
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:51
#11349
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Наш вечерний двор..

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:53
#11350
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Цитата:
abaika95:
Че тут любители массовых расстрелов уже постили

Нет, тебя ждали.
Ты заставляешь себя ждать весь форум! И, извиняюсь, как ещё долго это будет продолжаться!?
Цитата:
abaika95:
по геноциду Украинцев в буче и ирпени?

Хм, я таки, извиняюсь. Мне очень, интересно, но таки, в количественном выражении это сколько?
Вот например, за годы Холокоста, вна Украине было убито около 2 миллионов(!) евреев. И, так скажем, некоторая (и очень немаленькая) часть умерщвлена, непосредственно украинскими националистами, по сути-украинцами.
Но, мне таки, хочется узнать, сколько таки, погибло украинцев в Буче и Ирпени, чтоб понимать масштаб трагедии!?
5-10, или, может речь идёт о колоссальных цифрах в 100-200?
Это конечно, безусловно геноцид, а особенно в сравнении с убийством евреев.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
918
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:56
#11351
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Цитата:
abaika95:
Жители бучи когда вошло ВСУ в поселок потребовали чтобы их всех расстреляли чтобы подставить Россию

Кстати, вот вам и видео, кстати с официального канала ВСУ.



И где горы трупов?
Где геноцид, в конце, концов?
Где, горящие дети, женщины и старики?
Как прокомментирует это представитель ВСУ?
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 21:57
#11352
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Даже гирлянда осталась с Нового года, горит..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.04.22 - 22:01
#11353
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Мой скромный столик..

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