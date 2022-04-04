YESNO: Рубль никто не покупает на бирже где нибудь да?
Покупают сейчас не Центробанк и не ФНС. Которые раньше складировали евро в кубышку. Сейчас они оба под санкциями, и им евро и даром не нужны. Покупают евро за рубли только те, кто может их сразу потратить. Даже чтобы легально вывести евро из России в виде дивидендов, нужно разрешения МинФина. Дивиденды западным инвесторам в основном или "выплачиваются" из замороженных средств (то есть, как на Западе хотите, так и разбирайтесь сами), или на специальные рублёвые счета в российских банках, и там также замораживаются до разморозки российских активов. В редких случаях происходит перевод дивидендов в евро на счёт получателя в западных банках. В общем, евро сейчас в России токсичная валюта. Много не продашь.
lavprof: а чего их постить? Они в украинских же телеграм-каналах и находятся, ничего и постить не нужно, видящий да увидит, думающий да поймет.
Кремлевские отмазки находятся в украинских телеграм каналах? Смотрите какие объективные даже во время войны А в кремлевских телеграм каналах постят украинские отмазки? Цитата:
111: Каждый раз это слышу тут, я уже сам верить начал, что матеря расстреливают своих детей,а потом делают их сэлфи, только чтоб назло России это было..
Да согласен Украинцы они же родня японцам Камикадзе Говорят не корки врагу не отдадим Жители бучи когда вошло ВСУ в поселок потребовали чтобы их всех расстреляли чтобы подставить Россию Всем Им завязли руки и расстреляли в голову Но одна промашка вышла Один труп начал руками махать Причем только на одном видео и в плохом качестве Вот россияне сразу раскусили подставу Ага говорят у вас трупы руками махают! Тоесть вы их не добили!! А мы бы как профи такого не допустили! А Симонян говорит недавно-Жалко что те кто в песочке и канализации лежит не двигались Терпели до последнего Так бы мы вас и на этом поймали! Подлые провокаторы Цитата:
serg kost: К примеру, фольксваген заявил, что скоро опять запустит своё производство в Калуге и нижнем Новгороде.
Да только если вы читаете новости полностью а не только заголовки то вы бы знали Что фольц может быт вернётся в Калугу и нижний в июле 2022 и то СМИ ссылаются на анонимного источника)
Интересно наши европейские форумчане участвовали надеюсь во флешмобе в Германии по поддержке России? Говорят немецкие власти даже согласовали флешмоб При этом отменяют русский язык и постановки Чехова,толстого И русские фильмы не показывают в кинотеатрах И русские сетевые кафе и семейные рестораны закрыли типо дяди Вани И самое обидно русские компьютеры и смартфоны из России запретили завозить Где на заводской настройке все концерты Рахманинова записаны и гимн СССР А ещё говорят русофобия процветает тама Заговорил на русском сразу в Бухенвальд посылают А сказал что ты украинец причем на русском то сразу во дворец селят путинской дочки Вообщем страшно там у вас ребята как нам тут рассказывают по первому каналу Переезжайте в Россию,в Воронеж или Курск! Не мучаетесь там! Родина вас ждёт!
ЦБ обнаружил в российских банках убытки почти на 8 триллионов рублей За один год банки потеряют 5 лет прибыли. Сумма убытка превышает два годовых оборонных бюджета страны и 6 лет расходов на высшее образование.
Россия попросила Индию купить нефть со скидкой $35 за баррель Дисконт даже больше, чем приходится давать оставшимся клиентам в Европе. Расчеты попробуют провести в обход SWIFT. Уговаривать индийцев отправили Сергея Лаврова.
abaika95: Че тут любители массовых расстрелов уже постили
Нет, тебя ждали. Ты заставляешь себя ждать весь форум! И, извиняюсь, как ещё долго это будет продолжаться!? Цитата:
abaika95: по геноциду Украинцев в буче и ирпени?
Хм, я таки, извиняюсь. Мне очень, интересно, но таки, в количественном выражении это сколько? Вот например, за годы Холокоста, вна Украине было убито около 2 миллионов(!) евреев. И, так скажем, некоторая (и очень немаленькая) часть умерщвлена, непосредственно украинскими националистами, по сути-украинцами. Но, мне таки, хочется узнать, сколько таки, погибло украинцев в Буче и Ирпени, чтоб понимать масштаб трагедии!? 5-10, или, может речь идёт о колоссальных цифрах в 100-200? Это конечно, безусловно геноцид, а особенно в сравнении с убийством евреев.
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