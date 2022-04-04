Отправлено: - 21:02

lavprof:

а чего их постить? Они в украинских же телеграм-каналах и находятся, ничего и постить не нужно, видящий да увидит, думающий да поймет.

111:

Каждый раз это слышу тут, я уже сам верить начал, что матеря расстреливают своих детей,а потом делают их сэлфи, только чтоб назло России это было..

serg kost:

К примеру, фольксваген заявил, что скоро опять запустит своё производство в Калуге и нижнем Новгороде.

Цитата:Кремлевские отмазки находятся в украинских телеграм каналах?Смотрите какие объективные даже во время войныА в кремлевских телеграм каналах постят украинские отмазки?Цитата:Да согласенУкраинцы они же родня японцамКамикадзеГоворят не корки врагу не отдадимЖители бучи когда вошло ВСУ в поселок потребовали чтобы их всех расстреляли чтобы подставить РоссиюВсем Им завязли руки и расстреляли в головуНо одна промашка вышлаОдин труп начал руками махатьПричем только на одном видео и в плохом качествеВот россияне сразу раскусили подставуАга говорят у вас трупы руками махают! Тоесть вы их не добили!! А мы бы как профи такого не допустили!А Симонян говорит недавно-Жалко что те кто в песочке и канализации лежит не двигалисьТерпели до последнегоТак бы мы вас и на этом поймали! Подлые провокаторы Цитата:Да только если вы читаете новости полностью а не только заголовки то вы бы знали Что фольц может быт вернётся в Калугу и нижний в июле 2022 и то СМИ ссылаются на анонимного источника)