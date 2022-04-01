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≡ «Будет тепло, но потом похолодает» - О погоде в Костанае и области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43921
«Будет тепло, но потом похолодает» - О погоде в Костанае и области
Отправлено: 01.04.22 - 19:42
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В субботу, 2 апреля, ночью на северной территории региона синоптики ожидают осадки, туман и гололед, днем - дождь. Температура ночью 0...+5, на востоке региона -3 градуса. Днем +3...+8, на юге области +11 градусов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16634
Re: «Будет тепло, но потом похолодает» - О погоде в Костанае и...
Отправлено: 01.04.22 - 19:42
#1
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похоже резину надо менять.
две недели впереди в плюсе
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