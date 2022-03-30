Отправлено: - 18:14

Тимур Гафуров:

То есть: автор этого высказывания считает, что в Казахстане есть люди, на которых подействовала государственная пропаганда. И эти люди в случае военного конфликта будут голосовать за отделение каких-либо территорий от страны. Это его личное мнение. С этим можно и нужно спорить. Но скрывать тот факт, что сейчас такие мнения в Казахстане стали распространяться, нельзя

Цитата:Значит ли его мнение, что наклеив букву Z На авто, я призываю к расколу Казахстана. Он что идиот. Это что за логическое мышление. А лично Вы, знаете его мысли? Что таким образом трактуете этот бред. А Ваш визави не думал, что у многих Казахстанцев на Украине мамы, папы, деды, бабушки, братья, сестры,дети, внуки и им известно по боле. И они живут под гнётом последние 8 лет. Почему он имеет право обзывать народ сепаратистами, не имея на то ни каких оснований.Мы правовое государство или нет. Он обратился к власти, чтобы приняли закон о запрете Z?Хотя Вам рейтинг нужен. Да и Вы не привыкли отвечать на вопросы. Скорей всего Вы удалите. Но я я разбросал в группы и люди возмущены действиями шораева.