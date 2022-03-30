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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43921
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
178
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 01.04.22 - 18:14
#315
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Цитата:
Тимур Гафуров:
То есть: автор этого высказывания считает, что в Казахстане есть люди, на которых подействовала государственная пропаганда. И эти люди в случае военного конфликта будут голосовать за отделение каких-либо территорий от страны. Это его личное мнение. С этим можно и нужно спорить. Но скрывать тот факт, что сейчас такие мнения в Казахстане стали распространяться, нельзя

Значит ли его мнение, что наклеив букву Z На авто, я призываю к расколу Казахстана. Он что идиот. Это что за логическое мышление. А лично Вы, знаете его мысли? Что таким образом трактуете этот бред. А Ваш визави не думал, что у многих Казахстанцев на Украине мамы, папы, деды, бабушки, братья, сестры,дети, внуки и им известно по боле. И они живут под гнётом последние 8 лет. Почему он имеет право обзывать народ сепаратистами, не имея на то ни каких оснований.
Мы правовое государство или нет. Он обратился к власти, чтобы приняли закон о запрете Z?
Хотя Вам рейтинг нужен. Да и Вы не привыкли отвечать на вопросы. Скорей всего Вы удалите. Но я я разбросал в группы и люди возмущены действиями шораева.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2874
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 18:36
#316
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Цитата:
Маркс:
Больше напоминает Обликоморале или Моше Винницкого.


Всё возможно, стариной ОМ и Моше, ранее часто беседовал. Но этот тип иногда по фене ботает, то есть в активном словарном запасе использует слова и фразы из уголовной среды.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
900
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 18:52
#317
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Цитата:
MAN:
Значит ли его мнение, что наклеив букву Z На авто, я призываю к расколу Казахстана

Бородатый анекдот в тему:
Цитата:
Сидит заяц на полянке, книжку читает. Мимо проходит Волк и у Зайца спрашивает:
- Что за книгу читаем?
Заяц:
- Логику
Волк:
- А что это значит?
- Ну, смотри, я покажу на примере. Спички у тебя есть?
- Ну есть и что?
- Значит, ты куришь сигареты. Правильно?
- Курю.
- А если куришь, значит и бухаешь?
- Ну да, выпиваю иногда.
- Если бухаешь, то значит водятся деньги?
- Ага.
- Если есть бабло, значит баб любишь?
- Слушай, верно!!!
- Вывод: если баб любишь, то ты не импотент!
- Слыш, заяц, а дай ка мне тоже почитать?
Заяц дал Волку книгу и тот пошёл читать. Сидит, читает... Мимо проходит медведь. Медведь Волку:
- Что читаем?
- Логику
- А что это значит?
- Ну, покажу на примере. Спички у тебя есть?
- Неа...
- Хм... Тогда ты импотент.

:lol:
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