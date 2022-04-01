Отправлено: - 16:51

Тимур Гафуров:

Предлагаю автору предложения конкретизировать его для составления ТЗ. То есть, пояснить, как это должно выглядеть на сайте.

Цитата:Может, под количеством сообщений пользователя поставить две кнопки- с поднятым верх большим пальцем (одобрение) и опущенным (неодобрение) и их количество. ТипаИли вот так: