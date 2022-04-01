ПолиграфЪ Боярышников: Ответе мне пожалуйста за что именно меня наказали?
Отпуска полноценного у меня действительно не получилось. По поводу наказания - система показывает только количество удаленных комментариев. Но посмотреть, какие именно комментарии были удалены, в ней нельзя.
Тимур Гафуров: Я уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями, а не удалять их.
Да, это было бы желательно. А то , было такое, из-за одного "запрещённого" слова удаляли умный коммент и пользователи не могли или разделить точку зрения автора, или, наоборот, возразить ему, что и является смыслом обсуждения. Нет бы просто "зачеркнуть" это слово, а текст оставить. Весь текст удалять тогда, когда его СМЫСЛ содержит "разжигание" и пр., запрещённое Правилами
Тимур Гафуров: Но остается вопрос - что дает эта информация другим участникам форума?
Оценивается каждое сообщение. И тогда самому пользователю видно, одобряют ли его опус другие участники форума или нет (это по тем, кто не отписывался в комментах, а молча просматривает). Отсюда можно и корректировать свои дальнейшие мысли. Ведь могут проигнорировать и зачем тогда растекаться по древу. Также просматривающим легче будет ориентироваться по наиболее интересным высказываниям (кол-во плюсиков будет сразу подсказывать, стоит ли обращать на это внимание).
Козлов я: Оценивается каждое сообщение. И тогда самому пользователю видно, одобряют ли его опус другие участники форума или нет (
Смысл? Это же не игровая площадка, тут вполне себе взрослые люди. Зачем тут в серьезном СМИ лайки, не пойму. Или один оскорбил, другой ставит ему лайки. Так само собой лайки будут показывать мнение большинства, то есть как недавно, мнение россиян, например при восхвалении Путина допустим. Но тут и так мало с ними спорящих, два или три человека и что, предлагать ставить детские лайки, этим двум трем несогласным? Конечно нсли это игра, то в одни ворота.
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