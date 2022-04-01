Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Великая Отечественная война 1941-1945
Великая Отечественная война 1941-1945
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43920
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:13
Здравствуйте. Что говорят власти города и области по поводу празднования 9 мая? Будут ли чествовать наших ветеранов ВОВ? Будет ли шествие "Бессмертного полка" ?
Читать новость
Читать новость
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1117
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:13
Здравствуйте. Пока ничего не говорят. Будем выяснять.
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:40
Хватит уже этим победа бесием заниматься! Дайте лучше ветеранам жильё и достойные пенсии! И лекарства бесплатно! Гораздо благодарнее будут,чем эти траты из бюджета на маскарад.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8403
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:57
Цитата:
Вот не надо эти заученные и многолетние причитания. Ветераны , коих в области осталось меньше ста человек материально уже давно не нуждаются ни в чем. В их возрасте ВНИМАНИЕ, в том числе и участие в таких мероприятиях намного важнее, чем квартира для родственников и министерские пенсии.
Вы предлагает с последним ушедшем участником войны забыть о ней совсем?
По-моему такие акции, шествия и празднования передают детям и молодежи память о той войне, о тех героях.
Мы последние, кто видел и общался с ветеранами. Дальше уже некому будет говорить об этом...
А потом удивляемся расцвету фашизма и заявлениям о том, как бы было хорошо, если бы немцы победили.
Сабыр:
Дайте лучше ветеранам жильё и достойные пенсии! И лекарства бесплатно!
Дайте лучше ветеранам жильё и достойные пенсии! И лекарства бесплатно!
Вот не надо эти заученные и многолетние причитания. Ветераны , коих в области осталось меньше ста человек материально уже давно не нуждаются ни в чем. В их возрасте ВНИМАНИЕ, в том числе и участие в таких мероприятиях намного важнее, чем квартира для родственников и министерские пенсии.
Вы предлагает с последним ушедшем участником войны забыть о ней совсем?
По-моему такие акции, шествия и празднования передают детям и молодежи память о той войне, о тех героях.
Мы последние, кто видел и общался с ветеранами. Дальше уже некому будет говорить об этом...
А потом удивляемся расцвету фашизма и заявлениям о том, как бы было хорошо, если бы немцы победили.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16629
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 13:05
Цитата:
не занимайся.
можешь в данном случае только одно хорошее дело сделать-
помолчать на эту тему.
Сабыр:
Хватит уже этим победа бесием заниматься!
Хватит уже этим победа бесием заниматься!
не занимайся.
можешь в данном случае только одно хорошее дело сделать-
помолчать на эту тему.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10115
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 13:22
Интересно, кто будет праздновать победу 9 мая..
Если спецоперация не закончится, то праздника и не будет как вроде в России.
У нас непонятно..
Если спецоперация не закончится, то праздника и не будет как вроде в России.
У нас непонятно..
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 14:18
Цитата:
Война-это веха истории и вечно её помнить наоборот очень вредно. Посмотри грамотных психологов на эту тему. А то что того ветерана, кто-то приедет и подарит 3 гвоздички ему от этого ни холодно-ни жарко,потому что он понимает,что это не от души и в акимате ругались и сваливали друг на друга кто поедет это делать.
yudjin:
память о той войне
память о той войне
Война-это веха истории и вечно её помнить наоборот очень вредно. Посмотри грамотных психологов на эту тему. А то что того ветерана, кто-то приедет и подарит 3 гвоздички ему от этого ни холодно-ни жарко,потому что он понимает,что это не от души и в акимате ругались и сваливали друг на друга кто поедет это делать.
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 15:19
Цитата:
"Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего." (c) Михаил Ломоносов.
Сабыр:
Война-это веха истории и вечно её помнить наоборот очень вредно.
Война-это веха истории и вечно её помнить наоборот очень вредно.
"Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего." (c) Михаил Ломоносов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5175
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 15:41
Эту войну забывать никак нельзя, иначе предать забвению тридцать миллионов жертв будет предательством, они нам этого не простят.
Как говорится, пока мертвые не порадуются, живые не разбогатеют ( условный перевод)
Как говорится, пока мертвые не порадуются, живые не разбогатеют ( условный перевод)
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 16:16
Цитата:
Я про победобесие,а не про память о войне. Это разное.
сайлау курманов:
войну забывать никак нельзя
войну забывать никак нельзя
Я про победобесие,а не про память о войне. Это разное.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 75
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 17:26
Акция "Деды на палочках", учитывая то чем занимаются победители, ужо не актуальна.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 916
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 17:42
Нацикам не нужен День Победы, ох как он им мешает!!!)))
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 17:47
Иногда ночью я не могу заснуть. Мне не дает покоя мысль как наш Господь мог допустить появление на свет нацистов, бандеровцев и некоторых форумчан сайта НГ.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать