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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 410 из 411«1...408409410411»
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
783
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 16:22
#4091
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Тимур Гафуров


Ответе мне пожалуйста за что именно меня наказали?Вы мне ответили что вы в отпуске..но отпуска судя хронологии ваших ответов остальным пользователям у вас не было...
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2750
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 16:51
#4092
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Предлагаю автору предложения конкретизировать его для составления ТЗ. То есть, пояснить, как это должно выглядеть на сайте.

Может, под количеством сообщений пользователя поставить две кнопки- с поднятым верх большим пальцем (одобрение) и опущенным (неодобрение) и их количество. Типа



Или вот так:

Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1117
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:21
#4093
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Цитата:
Козлов я:
Может, под количеством сообщений пользователя поставить две кнопки

То есть, оценивать будут комментарии и на этой основе составляться рейтинг пользователя?
Но остается вопрос - что дает эта информация другим участникам форума?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1117
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:23
#4094
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ответе мне пожалуйста за что именно меня наказали?

Отпуска полноценного у меня действительно не получилось.
По поводу наказания - система показывает только количество удаленных комментариев. Но посмотреть, какие именно комментарии были удалены, в ней нельзя.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2916
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:36
#4095
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями, а не удалять их.


Да, это было бы желательно. А то , было такое, из-за одного "запрещённого" слова удаляли умный коммент и пользователи не могли или разделить точку зрения автора, или, наоборот, возразить ему, что и является смыслом обсуждения.
Нет бы просто "зачеркнуть" это слово, а текст оставить. Весь текст удалять тогда, когда его СМЫСЛ содержит "разжигание" и пр., запрещённое Правилами
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2750
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:38
#4096
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но остается вопрос - что дает эта информация другим участникам форума?

Оценивается каждое сообщение. И тогда самому пользователю видно, одобряют ли его опус другие участники форума или нет (это по тем, кто не отписывался в комментах, а молча просматривает). Отсюда можно и корректировать свои дальнейшие мысли. Ведь могут проигнорировать и зачем тогда растекаться по древу.
Также просматривающим легче будет ориентироваться по наиболее интересным высказываниям (кол-во плюсиков будет сразу подсказывать, стоит ли обращать на это внимание).
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2916
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:42
#4097
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Цитата:
Skeptic:
Предлагаю слово "ватник" считать не оскорблением, а похвалой. И не включать его в список стоп-слов.


Согласна!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9068
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:45
#4098
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Цитата:
Козлов я:

А также возможность оценить сообщение, не вступая в дискуссию.
Как например здесь - Цитата:
Ильяс: Акция "Деды на палочках", учитывая то чем занимаются победители, ужо не актуальна.

Не вижу смысла, что либо объяснять человеку, а вот минусик бы поставил с удовольствием.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10115
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:55
#4099
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Цитата:
Козлов я:
Оценивается каждое сообщение. И тогда самому пользователю видно, одобряют ли его опус другие участники форума или нет (

Смысл?
Это же не игровая площадка, тут вполне себе взрослые люди.
Зачем тут в серьезном СМИ лайки, не пойму.
Или один оскорбил, другой ставит ему лайки.
Так само собой лайки будут показывать мнение большинства, то есть как недавно, мнение россиян, например при восхвалении Путина допустим.
Но тут и так мало с ними спорящих, два или три человека и что, предлагать ставить детские лайки, этим двум трем несогласным?
Конечно нсли это игра, то в одни ворота.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9068
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 17:55
#4100
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Да кстати, когда будет можно выкладывать видео, а не ссылки на видео. Или запрет только на политизированные темы? Предлагаю, хотя бы во флуде разрешить выкладку видео.
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Страница 410 из 411«1...408409410411»
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