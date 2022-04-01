Отправлено: - 12:57

Сабыр:

Дайте лучше ветеранам жильё и достойные пенсии! И лекарства бесплатно!

Цитата:Вот не надо эти заученные и многолетние причитания. Ветераны , коих в области осталось меньше ста человек материально уже давно не нуждаются ни в чем. В их возрасте ВНИМАНИЕ, в том числе и участие в таких мероприятиях намного важнее, чем квартира для родственников и министерские пенсии.Вы предлагает с последним ушедшем участником войны забыть о ней совсем?По-моему такие акции, шествия и празднования передают детям и молодежи память о той войне, о тех героях.Мы последние, кто видел и общался с ветеранами. Дальше уже некому будет говорить об этом...А потом удивляемся расцвету фашизма и заявлениям о том, как бы было хорошо, если бы немцы победили.