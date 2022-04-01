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≡ Великая Отечественная война 1941-1945
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43920
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:13
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Здравствуйте. Что говорят власти города и области по поводу празднования 9 мая? Будут ли чествовать наших ветеранов ВОВ? Будет ли шествие "Бессмертного полка" ?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1115
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:13
#1
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Здравствуйте. Пока ничего не говорят. Будем выяснять.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
933
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:40
#2
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Хватит уже этим победа бесием заниматься! Дайте лучше ветеранам жильё и достойные пенсии! И лекарства бесплатно! Гораздо благодарнее будут,чем эти траты из бюджета на маскарад.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8403
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 12:57
#3
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Цитата:
Сабыр:
Дайте лучше ветеранам жильё и достойные пенсии! И лекарства бесплатно!

Вот не надо эти заученные и многолетние причитания. Ветераны , коих в области осталось меньше ста человек материально уже давно не нуждаются ни в чем. В их возрасте ВНИМАНИЕ, в том числе и участие в таких мероприятиях намного важнее, чем квартира для родственников и министерские пенсии.
Вы предлагает с последним ушедшем участником войны забыть о ней совсем?
По-моему такие акции, шествия и празднования передают детям и молодежи память о той войне, о тех героях.
Мы последние, кто видел и общался с ветеранами. Дальше уже некому будет говорить об этом...
А потом удивляемся расцвету фашизма и заявлениям о том, как бы было хорошо, если бы немцы победили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16629
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 13:05
#4
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Цитата:
Сабыр:
Хватит уже этим победа бесием заниматься!


не занимайся.
можешь в данном случае только одно хорошее дело сделать-
помолчать на эту тему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 13:22
#5
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Интересно, кто будет праздновать победу 9 мая..
Если спецоперация не закончится, то праздника и не будет как вроде в России.
У нас непонятно..
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
933
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 14:18
#6
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Цитата:
yudjin:
память о той войне

Война-это веха истории и вечно её помнить наоборот очень вредно. Посмотри грамотных психологов на эту тему. А то что того ветерана, кто-то приедет и подарит 3 гвоздички ему от этого ни холодно-ни жарко,потому что он понимает,что это не от души и в акимате ругались и сваливали друг на друга кто поедет это делать.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1929
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 15:19
#7
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Цитата:
Сабыр:
Война-это веха истории и вечно её помнить наоборот очень вредно.

"Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего." (c) Михаил Ломоносов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5175
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 15:41
#8
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Эту войну забывать никак нельзя, иначе предать забвению тридцать миллионов жертв будет предательством, они нам этого не простят.
Как говорится, пока мертвые не порадуются, живые не разбогатеют ( условный перевод)
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
933
Re: Великая Отечественная война 1941-1945
Отправлено: 01.04.22 - 16:16
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
войну забывать никак нельзя

Я про победобесие,а не про память о войне. Это разное.
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