«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
Don Julio: Возможно из сложившихся обстоятельств, ввиду агрессии России, наверное вероятно можно предложить, открыть отдельную ветку, где дамы и прочие мамзели, бы делилились бы страднаниями, кои они имеют не имея возможности носить их? Или даже в виде протеста, обходиться без оных?
Стесняюсь спросить, не узнаю вас в гриме? Вы раньше бывали на форуме, до регистрации этого аккаунта? 0,7litra, нет?
Там всё нормально: - юристы уже предоплату внесли, идёт оформление, ( как там ТЯЖЕЛО всё это делать, буквоеды во всём и денег не "берут", ещё на год растянется если не больше) кстати это не для меня, для детей и внуков на их будущую жизнь- никто знает что впереди нас ждёт и не выкинет ли Путин какой нибудь ещё фортель, только уже с Казахстаном. Я остаюсь в Казахстане - буду просто навещать их. Климат вроде такой же, но влажности больше, не очень мне там комфортно, долго не выдерживаю, а у меня сердечко барахлит.
По моему у нас набирает ход украинский сценарий №2, Z - это не поддержка сепаратизма, а поддержка антинационалистического движения. Не делайте подмены. А Радио Азаттык агент проплаченный англо-саксами.
ACROS: не выкинет ли Путин какой нибудь ещё фортель
Детский сад... Напоминает истории о том, как мерзопакостный хулиган достаёт кого-нибудь, а когда получает ответку, в результате которой оказывается или в гипсе, или в детской комнате милиции, он начинает обвинять того, от кого ответка прилетела: "Всё из-за тебя!" Типа - что тебе стоило терпеть мои выходки и дальше? ... Бандеровщина и русофобия на Украине были всегда. После развала СССР это явление расцвело. У бандеровцев развязались руки. Плюс к этому, сшанцы прикладывали максимум усилий и денежных вливаний, чтобы русофобия на Украине цвела махровым цветом. Накачивала её оружием и милитаристским угаром. Тем не менее, Россия все эти выходки терпела. До 2014 года, когда вернула себе Крым, чтобы не позволить сшанцам разместить там свой флот. Благо, что крымчане только рады были этому. А когда Путин увидел явно, что США готовит даже не провокацию, а полноценное вооружённое нападение на Крым и Донбасс, и не стал ждать этого, как Сталин в 1941 году, для кого-то эта ответка оказалась неожиданностью. "А нас-то за что?!" Вот за то! Вести себя надо было по-человечески с соседями.
Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать