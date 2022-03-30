Отправлено: - 15:08

ACROS:

не выкинет ли Путин какой нибудь ещё фортель

[Исправлено: Skeptic, 01.04.2022 - 15:10]

Цитата:Детский сад...Напоминает истории о том, как мерзопакостный хулиган достаёт кого-нибудь, а когда получает ответку, в результате которой оказывается или в гипсе, или в детской комнате милиции, он начинает обвинять того, от кого ответка прилетела: "Всё из-за тебя!" Типа - что тебе стоило терпеть мои выходки и дальше?...Бандеровщина и русофобия на Украине были всегда. После развала СССР это явление расцвело. У бандеровцев развязались руки. Плюс к этому, сшанцы прикладывали максимум усилий и денежных вливаний, чтобы русофобия на Украине цвела махровым цветом. Накачивала её оружием и милитаристским угаром.Тем не менее, Россия все эти выходки терпела. До 2014 года, когда вернула себе Крым, чтобы не позволить сшанцам разместить там свой флот. Благо, что крымчане только рады были этому.А когда Путин увидел явно, что США готовит даже не провокацию, а полноценное вооружённое нападение на Крым и Донбасс, и не стал ждать этого, как Сталин в 1941 году, для кого-то эта ответка оказалась неожиданностью. "А нас-то за что?!"Вот за то! Вести себя надо было по-человечески с соседями.