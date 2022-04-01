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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:27
И вопрос для тех, кто получил наказание и отправлен на модерацию или как его там.
Лишен статуса.
Можно ли увеличить количество одобренных комментариев, с тем, чтобы получить полноправного пользователя, хотя бы до 60ти?
Сейчас 30, но этого мало.
Таким образом будет более лучший стимул не нарушать..
[Исправлено: 111, 01.04.2022 - 15:28]
Лишен статуса.
Можно ли увеличить количество одобренных комментариев, с тем, чтобы получить полноправного пользователя, хотя бы до 60ти?
Сейчас 30, но этого мало.
Таким образом будет более лучший стимул не нарушать..
[Исправлено: 111, 01.04.2022 - 15:28]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:28
Цитата:
Если будет реализована опция:
"модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами".
то вы сможете посчитать по количеству сообщений.
Но ваше предложение тоже обсудим при составлении ТЗ.
Кроме того, в новом ТЗ, возможно, укажем перевод пользователей из статуса Простого в Полноправный и обратно в автоматическом режиме.
111:
Например у меня удалили два комментария. Можно ли сделать так, чтобы я их видел, знал, что дальше нарушать нельзя, а то отправят на премодерацию.
Например у меня удалили два комментария. Можно ли сделать так, чтобы я их видел, знал, что дальше нарушать нельзя, а то отправят на премодерацию.
Если будет реализована опция:
"модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами".
то вы сможете посчитать по количеству сообщений.
Но ваше предложение тоже обсудим при составлении ТЗ.
Кроме того, в новом ТЗ, возможно, укажем перевод пользователей из статуса Простого в Полноправный и обратно в автоматическом режиме.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 915
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:28
Цитата:
В таком случае предлагаю статус - уважаемый редакцией пользователь))
Тимур Гафуров:
присвоение статуса Уважаемый пользователь — это прерогатива редакции.
присвоение статуса Уважаемый пользователь — это прерогатива редакции.
В таком случае предлагаю статус - уважаемый редакцией пользователь))
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:30
Цитата:
Пару лет назад мы, наоборот, уменьшили с 50-ти до 30-ти. Было 5 нарушений, теперь только 3.
То есть, вы хотите ужесточить наказание? Не могу согласиться с вами в этом моменте.
111:
Можно ли увеличить количество одобренных комментариев, с тем, чтобы получить полноправного пользователя, хотя бы до 60ти?
Можно ли увеличить количество одобренных комментариев, с тем, чтобы получить полноправного пользователя, хотя бы до 60ти?
Пару лет назад мы, наоборот, уменьшили с 50-ти до 30-ти. Было 5 нарушений, теперь только 3.
То есть, вы хотите ужесточить наказание? Не могу согласиться с вами в этом моменте.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:32
Цитата:
Я уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями, а не удалять их. Этот момент, на мой взгляд, не нужно детализировать в соглашение.
Маркс:
Эти удаления по цепочке совсем какой-то беспредел.
Эти удаления по цепочке совсем какой-то беспредел.
Я уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями, а не удалять их. Этот момент, на мой взгляд, не нужно детализировать в соглашение.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1929
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:51
Цитата:
Это будет и правильнее, и справедливее.
гражданин СССР:
В таком случае предлагаю статус - уважаемый редакцией пользователь))
В таком случае предлагаю статус - уважаемый редакцией пользователь))
Это будет и правильнее, и справедливее.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:51
Цитата:
Было бы некоторым стимулом, вновь не нарушать, если нарушитель злоупотребляет этим очень часто.
Ну ладно, как сейчас, это вообще хорошо.
Тимур Гафуров:
То есть, вы хотите ужесточить наказание? Не
То есть, вы хотите ужесточить наказание? Не
Было бы некоторым стимулом, вновь не нарушать, если нарушитель злоупотребляет этим очень часто.
Ну ладно, как сейчас, это вообще хорошо.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:53
Цитата:
Три отредактированных комментария, это повод для лишения статуса?
Или два удаленных, один отредактированный модератором?
Тимур Гафуров:
уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями
уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями
Три отредактированных комментария, это повод для лишения статуса?
Или два удаленных, один отредактированный модератором?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:54
Цитата:
О, а вот это хороший такой плюс.
Тимур Гафуров:
Кроме того, в новом ТЗ, возможно, укажем перевод пользователей из статуса Простого в Полноправный и обратно в автоматическом режиме.
Кроме того, в новом ТЗ, возможно, укажем перевод пользователей из статуса Простого в Полноправный и обратно в автоматическом режиме.
О, а вот это хороший такой плюс.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 16:01
Цитата:
3.3. Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария, либо после 5 исправлений в тексте его комментариев (в этом случае в тексте комментария помечается дата редактирования сообщения модератором).
111:
Три отредактированных комментария, это повод для лишения статуса?
Три отредактированных комментария, это повод для лишения статуса?
3.3. Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария, либо после 5 исправлений в тексте его комментариев (в этом случае в тексте комментария помечается дата редактирования сообщения модератором).
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