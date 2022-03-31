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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 472 из 472«1...470471472
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 13:01
#7066
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Цитата:
111:
е можешь что ли править прям в моем комменте?

Не получается... :lol: :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 15:56
#7067
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Цитата:
drakon:
Не получается...

Я тоже подзабыл, был как то хозяином ветки для ремонта..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 21:36
#7068
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Всё, Путин В.В. подписал Указ.
О Продаже газа за рубли.
Готовте - рублики... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 21:39
#7069
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Цитата:
drakon:
Готовте - рублики...

Они их просто поменяют в банках и все.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1115
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 22:49
#7070
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Не просто.
Еврики должен кто-то купить на ММВБ.
И только тогда ГазПромБанк сможет их зачислить на счёт покупателя. И покупатель сможет расплатиться за газ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 23:19
#7071
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Цитата:
serg kost:
Не просто. Еврики должен кто-то купить на ММВБ. И только тогда ГазПромБанк сможет их зачислить

Для фирм это просто.
Просто таким образом снимутся санкции, на что не хочет идти Ойропа
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 23:22
#7072
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О как цветочек у моей то расцвел, брали какой то огрызок в Астыкжане за 6 тысяч..



На 8 марта..

[Исправлено: 111, 31.03.2022 - 23:22]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 23:31
#7073
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Цитата:
111:
О как цветочек у моей то расцвел

Марик, чаще - покупай... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.22 - 23:33
#7074
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Цитата:
drakon:
Марик, чаще - покупай

Уже места скоро не будет
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.22 - 15:40
#7075
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Был в центре деревни, в 10.часов.
Бензин 2.01 за литр... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.22 - 15:56
#7076
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Цитата:
drakon:
Бензин 2.01 за литр...

Это дорого или дешево?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24571
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.22 - 16:00
#7077
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Цитата:
111:
Это дорого или дешево?

Это конечно - дорого. За день,
цена меняется несколько раз... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.22 - 16:05
#7078
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Цитата:
drakon:
Это конечно - дорого. За

У вас зарплаты выше наших в 10-15 раз.
А бензин дороже нашего раз в 6.
Пока думаю еще не дорого.
Есть еще куда повышать.
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