Отправлено: - 15:28

111:

Например у меня удалили два комментария. Можно ли сделать так, чтобы я их видел, знал, что дальше нарушать нельзя, а то отправят на премодерацию.

Цитата:Если будет реализована опция:"модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами".то вы сможете посчитать по количеству сообщений.Но ваше предложение тоже обсудим при составлении ТЗ.Кроме того, в новом ТЗ, возможно, укажем перевод пользователей из статуса Простого в Полноправный и обратно в автоматическом режиме.