Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 409 из 410«1...407408409410»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:27
#4081
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вопрос для тех, кто получил наказание и отправлен на модерацию или как его там.
Лишен статуса.
Можно ли увеличить количество одобренных комментариев, с тем, чтобы получить полноправного пользователя, хотя бы до 60ти?
Сейчас 30, но этого мало.
Таким образом будет более лучший стимул не нарушать..

[Исправлено: 111, 01.04.2022 - 15:28]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1115
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:28
#4082
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Например у меня удалили два комментария. Можно ли сделать так, чтобы я их видел, знал, что дальше нарушать нельзя, а то отправят на премодерацию.

Если будет реализована опция:
"модератор нажимает на кнопку "Удалить", выбирает из выпадающего меню причину удаления, а ПО само кидает его в личку со всеми необходимыми параметрами".
то вы сможете посчитать по количеству сообщений.

Но ваше предложение тоже обсудим при составлении ТЗ.
Кроме того, в новом ТЗ, возможно, укажем перевод пользователей из статуса Простого в Полноправный и обратно в автоматическом режиме.
Профайл Посетить вебсайт
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
915
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:28
#4083
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
присвоение статуса Уважаемый пользователь — это прерогатива редакции.

В таком случае предлагаю статус - уважаемый редакцией пользователь))
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1115
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:30
#4084
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Можно ли увеличить количество одобренных комментариев, с тем, чтобы получить полноправного пользователя, хотя бы до 60ти?

Пару лет назад мы, наоборот, уменьшили с 50-ти до 30-ти. Было 5 нарушений, теперь только 3.
То есть, вы хотите ужесточить наказание? Не могу согласиться с вами в этом моменте.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1115
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:32
#4085
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Эти удаления по цепочке совсем какой-то беспредел.

Я уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями, а не удалять их. Этот момент, на мой взгляд, не нужно детализировать в соглашение.
Профайл Посетить вебсайт
Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1929
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:51
#4086
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
В таком случае предлагаю статус - уважаемый редакцией пользователь))

Это будет и правильнее, и справедливее.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:51
#4087
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
То есть, вы хотите ужесточить наказание? Не

Было бы некоторым стимулом, вновь не нарушать, если нарушитель злоупотребляет этим очень часто.
Ну ладно, как сейчас, это вообще хорошо.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:53
#4088
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
уже пояснял - будем стараться редактировать большие комментарии с нарушениями

Три отредактированных комментария, это повод для лишения статуса?
Или два удаленных, один отредактированный модератором?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10110
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 15:54
#4089
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Кроме того, в новом ТЗ, возможно, укажем перевод пользователей из статуса Простого в Полноправный и обратно в автоматическом режиме.

О, а вот это хороший такой плюс.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1115
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.04.22 - 16:01
#4090
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Три отредактированных комментария, это повод для лишения статуса?

3.3. Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария, либо после 5 исправлений в тексте его комментариев (в этом случае в тексте комментария помечается дата редактирования сообщения модератором).
Профайл Посетить вебсайт
Страница 409 из 410«1...407408409410»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS