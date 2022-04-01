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Двор дома № 9 по ул. Ворошилова граничит с лесопосадккой. Каждую весну и осень ПКСК убирает двор от листвы и все это выносит за пределы двора, то есть в лесопосадку! Обращения в Ikomek не дали толку, ответ был только один: "Все убрали".