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≡ Аким Рудного ответил на вопросы "НГ" о цементном заводе и СИПах. Бонус - где деньги за колесо обозрения?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43920
Аким Рудного ответил на вопросы "НГ" о цементном заводе и СИПах. Бонус - где деньги за колесо обозрения?
Отправлено: 01.04.22 - 12:22
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На вопросе об обязательствах ССГПО, цементном заводе и колесе обозрения аким Рудного отвечал вместе со своим заместителем Денисом Петрухно. Деньги за колесо безуспешно возвращают, деньги на завод усиленно ищут, а деньги от ССГПО вроде теперь идут куда положено.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Re: Аким Рудного ответил на вопросы "НГ" о цементном...
Отправлено: 01.04.22 - 12:22
#1
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Цементники заезжают уже в Рудный, будут что то делать..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16043
Re: Аким Рудного ответил на вопросы "НГ" о цементном...
Отправлено: 01.04.22 - 12:40
#2
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Куда делись деньги за покатушки, и где кассир? :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2982
Аким Рудного ответил на вопросы "НГ" о цементном заводе и СИПах. Бонус - где деньги за колесо обозрения?
Отправлено: 01.04.22 - 13:50
#3
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Цитата://А что было до меня - это я не могу знать.//

За эти слова надо гос.служащих ВЫГОНЯТ с работы, причём ПОГАННОЙ метлой.

Это вверх ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА и НАСМЕШКИ над людьми.

Это называется : коллективная БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ и корпоративное ПОКРЫВАТЕЛЬСТВО.




Страна Казахстан, осталась на месте - осталась!!
Государство Казахстан, осталось на место - осталось !!
Президент государства Казахстан остался на месте - остался!!
Правительство государства Казахстан, осталось на месте - осталось!!
Акимы всех областей и городов, остались на месте - остались !!
Народ страны Казахстан, остался на месте - остался !!
Аким г.Рудного остался на месте - остался !!
ССГПО осталось на месте - осталось !!

С уходом действующего акима с должности акима г.Рудного жизнь в Рудном УМРЁТ до прихода будущего акима г.Рудного, как она умерла с уходом предыдущего акима г.Рудного до прихода нынешнего акима г.Рудного.

И так, до бесконечности: - ибо в годы работы предыдущих акимов НИЧЕГО не было и ОТВЕЧАТЬ за это НИЧЕГО не было, элементарно НЕКОМУ.

[Исправлено: ACROS, 01.04.2022 - 13:55]
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