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≡ Как Ikomek борется с незаконными свалками в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43920
Как Ikomek борется с незаконными свалками в Костанае
Отправлено: 01.04.22 - 13:49
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Двор дома № 9 по ул. Ворошилова граничит с лесопосадккой. Каждую весну и осень ПКСК убирает двор от листвы и все это выносит за пределы двора, то есть в лесопосадку! Обращения в Ikomek не дали толку, ответ был только один: "Все убрали".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2748
Re: Как Ikomek борется с незаконными свалками в Костанае
Отправлено: 01.04.22 - 13:49
#1
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8403
Re: Как Ikomek борется с незаконными свалками в Костанае
Отправлено: 01.04.22 - 14:01
#2
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Цитата:
Каждую весну и осень ПКСК "Партнер" убирает двор от листвы и все это выносит за пределы двора, то есть в лесопосадку!

передаем слово нашему сообственному корреспонденту .... вчкушка, тебе слово... ;-)
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