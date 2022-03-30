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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43920
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15156
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 00:10
#300
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Цитата:
Don Julio:
Возможно из сложившихся обстоятельств, ввиду агрессии России, наверное вероятно можно предложить, открыть отдельную ветку, где дамы и прочие мамзели, бы делилились бы страднаниями, кои они имеют не имея возможности носить их? Или даже в виде протеста, обходиться без оных?

Стесняюсь спросить, не узнаю вас в гриме? Вы раньше бывали на форуме, до регистрации этого аккаунта? 0,7litra, нет?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2011
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 01:26
#301
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Кричащие "Украйна понад усе!" - чем они отличаются от кричавших "Германия превыше всего!"?! Это к вопросу об отсутствии нацизма на Украине.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2011
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 01:31
#302
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Цитата:
Victor Yang:
Стесняюсь спросить, не узнаю вас в гриме? Вы раньше бывали на форуме, до регистрации этого аккаунта? 0,7litra, нет?

Да какая разница, кто это! Человек озвучивает правильные, в моём понимании, вещи.
ПыСы. Кстати, а 0,7 был неплох!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2011
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 01:34
#303
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Цитата:
Victor Yang:

Редакция сейчас должна переживать, чтобы в связи с проводимой ею в последнее время политикой ,оставшиеся адекватные не разбежались.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
914
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 07:28
#304
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Цитата:
ACROS:
Теперь они будут, терпеливо и УНИЗИТЕЛЬНО как ПОБИТЫЕ собаки, целых пятнадцать лет ждать,

:lol: :lol: :lol: Думаете, что вам в Канаде это засчитают?))))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2982
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 10:54
#305
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Цитата:
гражданин СССР:
вам в Канаде это засчитают


Там всё нормально: - юристы уже предоплату внесли, идёт оформление, ( как там ТЯЖЕЛО всё это делать, буквоеды во всём и денег не "берут", ещё на год растянется если не больше) кстати это не для меня, для детей и внуков на их будущую жизнь- никто знает что впереди нас ждёт и не выкинет ли Путин какой нибудь ещё фортель, только уже с Казахстаном.
Я остаюсь в Казахстане - буду просто навещать их. Климат вроде такой же, но влажности больше, не очень мне там комфортно, долго не выдерживаю, а у меня сердечко барахлит.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
914
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 01.04.22 - 11:09
#306
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Цитата:
ACROS:
никто знает что впереди нас ждёт и не выкинет ли Путин какой нибудь ещё фортель, только уже с Казахстаном.

А не боитесь, что самоходный американский дед выкинет какой-нибудь фортель с Канадой? Не всё так радужно и в США и в Канаде. Это не 80-е годы. И нищих там гораздо больше, чем в России))
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
39
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 01.04.22 - 11:46
#307
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По моему у нас набирает ход украинский сценарий №2, Z - это не поддержка сепаратизма, а поддержка антинационалистического движения. Не делайте подмены. А Радио Азаттык агент проплаченный англо-саксами.
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
39
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 01.04.22 - 13:45
#308
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Радио Азаттык спонсируется Конгрессом США через Совет радиовещательных компаний - этим все сказано.
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Страница 21 из 21«1...192021
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