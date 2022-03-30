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Don Julio:

Возможно из сложившихся обстоятельств, ввиду агрессии России, наверное вероятно можно предложить, открыть отдельную ветку, где дамы и прочие мамзели, бы делилились бы страднаниями, кои они имеют не имея возможности носить их? Или даже в виде протеста, обходиться без оных?

Цитата:Стесняюсь спросить, не узнаю вас в гриме? Вы раньше бывали на форуме, до регистрации этого аккаунта? 0,7litra, нет?