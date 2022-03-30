«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
Don Julio: Возможно из сложившихся обстоятельств, ввиду агрессии России, наверное вероятно можно предложить, открыть отдельную ветку, где дамы и прочие мамзели, бы делилились бы страднаниями, кои они имеют не имея возможности носить их? Или даже в виде протеста, обходиться без оных?
Стесняюсь спросить, не узнаю вас в гриме? Вы раньше бывали на форуме, до регистрации этого аккаунта? 0,7litra, нет?
Там всё нормально: - юристы уже предоплату внесли, идёт оформление, ( как там ТЯЖЕЛО всё это делать, буквоеды во всём и денег не "берут", ещё на год растянется если не больше) кстати это не для меня, для детей и внуков на их будущую жизнь- никто знает что впереди нас ждёт и не выкинет ли Путин какой нибудь ещё фортель, только уже с Казахстаном. Я остаюсь в Казахстане - буду просто навещать их. Климат вроде такой же, но влажности больше, не очень мне там комфортно, долго не выдерживаю, а у меня сердечко барахлит.
По моему у нас набирает ход украинский сценарий №2, Z - это не поддержка сепаратизма, а поддержка антинационалистического движения. Не делайте подмены. А Радио Азаттык агент проплаченный англо-саксами.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать