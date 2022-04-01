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≡ Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная 3 месяца ждут, когда начнет работать лифт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43920
Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная 3 месяца ждут, когда начнет работать лифт
Отправлено: 01.04.22 - 13:14
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Ключи от квартир девятиэтажного дома № 64 в новом микрорайоне Береке новоселам торжественно вручили 16 декабря 2021 года в честь Дня независимости. Сейчас жильцы жалуются, что лифт в первом подъезде так и не начал работать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Re: Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная...
Отправлено: 01.04.22 - 13:14
#1
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Вот тебе и новый дом..
Только построили, а уже украли..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16627
Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная 3 месяца ждут, когда начнет работать лифт
Отправлено: 01.04.22 - 13:22
#2
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///Сейчас жильцы жалуются, что за 3 месяца лифт в первом подъезде так и не начал работать.//

так так и должно быть.
а то будут тоннами новоселы вещи
завозить и сломают
все лифты.
помню давно уже в Германии племянник вьезжал в новую квартиру,
после свадьбы,арендную,в новом доме,
четырехэтажка вроде была,ну и нулевой этаж.
он на третьем. привезли мебель.
ну мы, люди простые,начали на лифте ее поднимать,
на третьем подьеме лифт отрубился.
как то получилось сделать вид,
что мы тут не причем.

[Исправлено: alex_60, 01.04.2022 - 13:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Re: Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная...
Отправлено: 01.04.22 - 13:29
#3
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Не понял, кабель украли у работающего лифта?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2748
Re: Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная...
Отправлено: 01.04.22 - 13:35
#4
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