Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт

Отправлено: - 13:12

111: Вдруг я захочу все продать и купить домик в Канаде, или квартиру..[/quote



там запрещено законом чтобы свет горел и телик работал в три часа ночи.

также как и есть бешбармак после 9 часов вечера.

наказание вплоть до уголовного.

если садят в тюрьму, то жену забирают и отдают другому.

так что сначала ознакомься с законами страны "вдруг я захочу"