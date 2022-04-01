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Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная 3 месяца ждут, когда начнет работать лифт
Пешком на девятый этаж - Жильцы нового микрорайона Костаная 3 месяца ждут, когда начнет работать лифт
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