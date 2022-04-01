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≡ Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43920
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 12:21
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В Казахстане доллар после резкого скачка начал дешеветь. Однако цены не спешат идти вниз вслед за иностранной валютой. Почему так происходит объяснил эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Магбат Спанов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Re: Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил...
Отправлено: 01.04.22 - 12:21
#1
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О, цены на хаты подымутся, уже хорошо..
Правда они там уже поднялись хорошо, по моему 340 квадрат в феврале уже был
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16043
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 12:39
#2
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Цитата:
111:
О, цены на хаты подымутся, уже хорошо..

Кому война, а кому мать родна...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24569
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 12:44
#3
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Цитата:
111:
О, цены на хаты подымутся, уже хорошо..

А я хотел купить однушку, в КОстанае... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 13:03
#4
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Цитата:
drakon:
хотел купить однушку, в КОстанае.

Однушки дорогие по квадратам, у нас дороже наверно чем в Германии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 13:05
#5
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Цитата:
maxsaf:
Кому война, а кому мать родна..

У нас нет войны, но есть жизнь, и надо жить.
Вдруг я захочу все продать и купить домик в Канаде, или квартиру..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16627
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 13:12
#6
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111: Вдруг я захочу все продать и купить домик в Канаде, или квартиру..[/quote

там запрещено законом чтобы свет горел и телик работал в три часа ночи.
также как и есть бешбармак после 9 часов вечера.
наказание вплоть до уголовного.
если садят в тюрьму, то жену забирают и отдают другому.
так что сначала ознакомься с законами страны "вдруг я захочу"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 13:16
#7
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Цитата:
alex_60:
там запрещено законом чтобы свет горел и телик работал в три часа ночи. также как и есть бешбармак после 9 часов вечера. наказание вплоть до уголовного. если садят в тюрьму, то жену забирают

Ога, первого апреля..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24569
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 13:25
#8
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Цитата:
111:
Ога, первого апреля..

Ты, лучше у Макса - спроси... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16627
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 13:29
#9
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Цитата:
drakon:
Ты, лучше у Макса - спроси...


а он то откуда знает?
в лесу хоть с медведями водку пей,
никто не узнает.
а тут то наверное планируется купить домик в центре Торонто
с видом на площадь Янг-Дандас.
чтобы ни хуже как в Кустанае было.

[Исправлено: alex_60, 01.04.2022 - 13:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10095
Почему доллар дешевеет, а цены все равно растут, объяснил эксперт
Отправлено: 01.04.22 - 13:30
#10
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Цитата:
drakon:
Ты, лучше у Макса - спроси...

К него главное холодильник..
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