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≡ Роспотребнадзор отменил для казахстанцев тест на COVID на сухопутной границе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43913
Роспотребнадзор отменил для казахстанцев тест на COVID на сухопутной границе
Отправлено: 01.04.22 - 11:48
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С 1 апреля россияне и граждане стран Евразийского экономического союза, в том числе казахстанцы, смогут въехать в Россию без ПЦР-теста. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
967
Re: Роспотребнадзор отменил для казахстанцев тест на COVID на...
Отправлено: 01.04.22 - 11:48
#1
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Это с праздником всех или НГ серъёзная организация и таким не шутит ?
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