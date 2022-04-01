Флуд и оффтопик (часть 6)

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В то же время в администрации президента опасаются, что перемирие с Украиной может навредить рейтингу Путина, так как население «перегрели» пропагандой, пишет «Медуза». В АП, по словам источников издания, пока не решили, как объяснять россиянам, поддерживающим военные действия, переговоры о мире. «В топку паровоза накидали столько угля, его сразу остановить не получится», — сказал, по информации «Медузы», на совещании один из политтехнологов.