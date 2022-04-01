Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Владимир Машков, Стас Михайлов, Никита Михалков, Анна Нетребко, Тимати, Джиган и многие многие другие получат деньги. Сумма приличная — 1 миллиард рублей. Все заявки будут оперативно рассмотрены, уже в апреле-мае по ним будут приниматься решения о финансировании.
она ж осудила действия России, буквально вчера) правда пока что возвращать ее в концертную деятельность не собираются, сначала понаблюдают, насколько она "дистанцировалась от президента РФ", и по результатам наблюдений будет решение)
В то же время в администрации президента опасаются, что перемирие с Украиной может навредить рейтингу Путина, так как население «перегрели» пропагандой, пишет «Медуза». В АП, по словам источников издания, пока не решили, как объяснять россиянам, поддерживающим военные действия, переговоры о мире. «В топку паровоза накидали столько угля, его сразу остановить не получится», — сказал, по информации «Медузы», на совещании один из политтехнологов.
Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать