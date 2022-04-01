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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 733 из 733«1...731732733
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:44
#10981
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Цитата:
111:
Патриот

УАЗ? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:45
#10982
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Цитата:
Victor Yang:
Патриот УАЗ? Страница 733

Скорее майбах..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:49
#10983
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Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Владимир Машков, Стас Михайлов, Никита Михалков, Анна Нетребко, Тимати, Джиган и многие многие другие получат деньги.
Сумма приличная — 1 миллиард рублей. Все заявки будут оперативно рассмотрены, уже в апреле-мае по ним будут приниматься решения о финансировании.

Патриот.

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:54
#10984
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Источники «Медузы» в Кремле утверждают: в администрации президента уже не надеются, что Россия возьмет Киев. Но этого, возможно, до сих пор хочет Путин

Сейчас источники «Медузы» считают наиболее вероятным сценарием взятие под контроль исключительно Донбасса. Смягчение российской позиции на переговорах они связывают именно с неудачами на фронте.

[Исправлено: 111, 01.04.2022 - 02:58]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
469
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:56
#10985
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Цитата:
111:
Анна Нетребко

она ж осудила действия России, буквально вчера) правда пока что возвращать ее в концертную деятельность не собираются, сначала понаблюдают, насколько она "дистанцировалась от президента РФ", и по результатам наблюдений будет решение)

Причина редактирования: опечаточка.

[Исправлено: lavprof, 01.04.2022 - 02:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:59
#10986
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В то же время в администрации президента опасаются, что перемирие с Украиной может навредить рейтингу Путина, так как население «перегрели» пропагандой, пишет «Медуза». В АП, по словам источников издания, пока не решили, как объяснять россиянам, поддерживающим военные действия, переговоры о мире. «В топку паровоза накидали столько угля, его сразу остановить не получится», — сказал, по информации «Медузы», на совещании один из политтехнологов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 03:06
#10987
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Цитата:
lavprof:
Анна


Предатель?



Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна.

[Исправлено: 111, 01.04.2022 - 03:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 03:43
#10988
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Патриот.

России слава!

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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2001
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 04:06
#10989
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2001
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 04:12
#10990
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2001
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 04:19
#10991
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 09:19
#10992
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Цитата:
111:
, пишет «Медуза»

Цитата:
111:
по информации «Медузы»


ну теперь хоть понятно,
где питается твой мозг.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 09:21
#10993
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Цитата:
111:
Источники «Медузы»

Цитата:
111:
Сейчас источники «Медузы»


ну ,это уже перебор.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 09:28
#10994
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инсайд сообщает, что по новым правилам тем,
у кого меньше 10000 постов на форуме,
будет разрешено всего пять сообщений в день.
свыше- безлимит.
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