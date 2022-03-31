Отправлено: - 23:08

111:

Скушно же никому не было?

111: Да уж.. До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей.. Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию.. Внятного ответа пока так и не услышал..

Цитата:Ну да, ты этот комент искал?Цитата: