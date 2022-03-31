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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:08
#10966
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Цитата:
111:
Скушно же никому не было?

Ну да, ты этот комент искал?
Цитата:
111: Да уж.. До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей.. Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию.. Внятного ответа пока так и не услышал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:14
#10967
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Цитата:
elektron:
Да уж.. До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей.. Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию.. Внятного ответа пока так и не услышал..

Спасибо, наверно, я не знаю.
Он не стерт?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:15
#10968
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Поднял тему почему, потому что завтра в связи с новыми правилами, наверно и рта не дадут раскрыть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:16
#10969
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А сегодня пока возможность есть, можно говорить все..
Ну почти что..
Как в последний раз..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1998
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:18
#10970
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И преимуществ у Уважаемых здесь нет никаких.

Мы это видим своими глазами.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:28
#10971
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Цитата:
111:
Он не стерт?

Ну как видим, нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:29
#10972
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Цитата:
elektron:
Ну как видим, нет.

Значит комментарий не столь ужасен..
Я то подумал, может что то там ужасного написал..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1998
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:30
#10973
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Интересно, с какого места начнут рвать волосы немцы, потерявшие такой смачный кусок?! И это только начало!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 23:43
#10974
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Моя любит такие фильмы, смотрим Игра теней с Ниссоном..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 00:23
#10975
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:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:01
#10976
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О, российские блогеры хотят миллиард долларов компенсации с Мета..
Хотя ни Мета же сама закрыла двери, их закрыли российские власти..
Кто же должен платить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:23
#10977
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55-летняя Татьяна Лазарева признается, что у нее очень хорошо развита интуиция. Журналисты расспросили, каким она видит ближайшее будущее страны. Артистка дала весьма печальные прогнозы.
«Не рассчитываю, что все это так быстро закончится. Сейчас только начинается раскачиваться маховик репрессий внутри мозга людей. Это же аналог того, что было — доноси. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов», — делилась рассуждениями телеведущая.

Предатель



[Исправлено: 111, 01.04.2022 - 02:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:30
#10978
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Предатель..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:34
#10979
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Вот эта повсеместная глупость людей. Идёт, очевидно, полный треш, убивают людей, и у каких-то наших деятелей нет мозгов, и они идут в инстаграм и пишут про русофобию первым делом. Если уж ты это делаешь, ладно, дурак ты как бы, [всё равно], ты скажи сперва о том, что происходит изначально. Что катализатор русофобии в данный момент. <…> Это [спецоперация]. Я не знаю, как можно такие вещи видеть и о них просто молчать или говорить о них какую-то ложь.

Предатель.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.04.22 - 02:39
#10980
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Патриот



Моргенштерн резко осудил решение Фейса удалить все песни с российских платформ, так как он предает собственных фанатов. Также он обвинил Ивана Дремина в лицемерии. «Ты объявляешь о том, что возобновляешь концертную деятельность, ведешь переговоры, чтобы выступать, а когда понимаешь, что тебе не дадут, сбегаешь и начинаешь: "Ой, какая плохая власть". Противно просто», - высказался Алишер.

[Исправлено: 111, 01.04.2022 - 02:42]
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