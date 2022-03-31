111: Да уж.. До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей.. Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию.. Внятного ответа пока так и не услышал..
elektron: Да уж.. До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей.. Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию.. Внятного ответа пока так и не услышал..
55-летняя Татьяна Лазарева признается, что у нее очень хорошо развита интуиция. Журналисты расспросили, каким она видит ближайшее будущее страны. Артистка дала весьма печальные прогнозы. «Не рассчитываю, что все это так быстро закончится. Сейчас только начинается раскачиваться маховик репрессий внутри мозга людей. Это же аналог того, что было — доноси. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов», — делилась рассуждениями телеведущая.
Вот эта повсеместная глупость людей. Идёт, очевидно, полный треш, убивают людей, и у каких-то наших деятелей нет мозгов, и они идут в инстаграм и пишут про русофобию первым делом. Если уж ты это делаешь, ладно, дурак ты как бы, [всё равно], ты скажи сперва о том, что происходит изначально. Что катализатор русофобии в данный момент. <…> Это [спецоперация]. Я не знаю, как можно такие вещи видеть и о них просто молчать или говорить о них какую-то ложь.
Моргенштерн резко осудил решение Фейса удалить все песни с российских платформ, так как он предает собственных фанатов. Также он обвинил Ивана Дремина в лицемерии. «Ты объявляешь о том, что возобновляешь концертную деятельность, ведешь переговоры, чтобы выступать, а когда понимаешь, что тебе не дадут, сбегаешь и начинаешь: "Ой, какая плохая власть". Противно просто», - высказался Алишер.
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