«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
Это не конфус, как вы изящно выразились - это реальности из моей жизни из моего бизнеса.
Казахстан на 99,9% и в экономической и в социальной и в политической жизни ЗАВИСИТ от России.
Даже ЧУЖЕРОДНЫЙ бакс зависит от колебания рубля, а не от нефти, и это уже не экономика, а голимая кем то и когда то принятая политика.
Это РЕАЛЬНОСТЬ и с этим мы будем жить ВЕЧНО, как бы не хотели обратного доморощенные наши нацики.
У нас оба народа тесно переплелись в национальном плане, особенно приграничные районы: - южане-казахи, нас северян НИКОГДА не поймут, да и не хотят они этого понимать.
Поэтому я и хотел бы что бы Россия ДОСТОЙНО вышла из этой развязанной ею же бестолковой, ненужной и братоубийственной войны, но к сожалению - это НЕ ТАК и Россия элементарно НАГНУЛИ и мы вместе с ней, будем ДОЛГО пожинать плоды НЕПРОДУМАННОЙ Путиным и Шойгу авантюры.
ACROS: Токаев отдавал приказ : стрелять на поражение в ТЕРРОРИСТОВ, а не в мирных протестующих
А кто решал, кто мирный протестующий, а кто -один из двадцати тысяч?! У них ведь не было табличек или бирок.А вот стрелять разрешили даже не спрашивая, мирный он или нет. ПыСы. Мои слова про посевную остаются в силе.
Тимур Гафуров: Повторяю - предложения по изменениям в правилах сайта мы обсудили. Завтра я расскажу о нашем решении в ветке Вопросы редакции
Кстати, рас уш, да! Вы отвечаете неф специально отведённом углу, для вопросов. А интересно, наверно у гениев и талантливых журналистов, наверняка есть свой свод правил, следуя алгоритму коих, он и создаёт свои творения. Ну же не может быть, чтоб у Льва Толстого, Ремарка или Хемингуэя не было своих правил, хитрости, с помощью которого они и писали свои песни!?
Осуждаю: - войска РФ - это войска АГРЕССОРА и они совершили ВООРУЖЁННОЕ нападение на ЧУЖУЮ страну.
Цитата:
Don Julio: сначала суд признавал, замечу гражданина Республики Казахстан -террористом, а потом силовики открывали огонь на поражение без предупреждения? Я ничего не исказил?
Нет и в этом НЕ БЫЛО необходимости: - Токаев своим указом обьявил режим военного ЧП и на это время вся власть переходит к комендантам округов и те своими ЕДИНОЛИЧНЫМИ приказами заменяют частичное действие и Конституции и Законов, в том числе и судов. Не дословно, но примерно как то так.
ACROS: Казахстан на 99,9% и в экономической и в социальной и в политической жизни ЗАВИСИТ от России.
Если честно, мне ваш бизнис, как то интересен, но не очень. От слова совсем! Но таки, какой суд признал граждан Республики Казахстан-террористами, в которых разрешили стрелять БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ПОРАЖЕНИЯ? Цитата:
ACROS: Казахстан на 99,9% и в экономической и в социальной и в политической жизни ЗАВИСИТ от России.
Сможете сформулировать, как ПУТИН, вам мешает поставлять ваш высококачественный и экологически-чистый ПРОДУКТ, в саму Америку?
ACROS: Осуждаю: - войска РФ - это войска АГРЕССОРА и они совершили ВООРУЖЁННОЕ нападение на ЧУЖУЮ страну.
Всмысле, если бы они были бы гражданами, например, Республики Казахстан, то их бы было достаточно объявить ТЕРРОРИСТАМИ, и можно было бы сразу всех ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ!? Цитата:
ACROS: Токаев своим указом обьявил режим военного ЧП и на это время вся власть переходит к комендантам округов и те своими ЕДИНОЛИЧНЫМИ приказами заменяют частичное действие и Конституции и Законов, в том числе и судов
ЭТО КОНЕЧНО КОРДИНАЛЬНО ВСЁ МЕНЯЕТ! Главное во время издать нужный указ. Верно!? А Путин, не издал, я правильно вас понял?
ACROS: Поэтому я и хотел бы что бы Россия ДОСТОЙНО вышла из этой развязанной ею же бестолковой, ненужной и братоубийственной войны, но к сожалению
Я извиняюсь, но таки я думаю, про братоубийство, вы пали жертвой. Ютьюба, Рухнамы, нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть. Я извиняюсь, где вы тут считаете, что если брат неправ, то от него можно и пулю в лоб и нож, под рёбра? У вас, разве так? А вопрос, когда родственые, славянские народы перестали быть братскими, оставим для дальнейших дискуссий...
Как у некоторых получается на столько всё извернуть, что агрессор Россия, ума не приложу. Пока 8-мь лет бомбили Донбасс, весь мир молчал. А как начали нациков уничтожать, завопили. Двойные стандарты. не ?
Уже не ваш земляк: Ты ещё про кружевные трусики забыл.
Если серьезно - с этими кружевными трусиками вообще глухой телефон получился. Таможенный союз тогда принял документ, запрещающий продажу белья из синтетических материалов и там какой-то критерий по воздухопроницаемости был, т.к. он вреден женскому здоровью. Но либеральные СМИ всё перевернули по-своему - злобный и пуританский ТС запрещает носить кружева. И тактично умолчали что в ЕС такой закон действует уже очень давно. А девачко на Майдане особо не задумывалась и написала своё мнение. Хотя потом, вроде, где-то писали что эта девачко то ли актриса какая-то, то ли модель и её анкета висела после 2014-го года где-то на российском сайте.
Victor Yang: Хотя потом, вроде, где-то писали что эта девачко то ли актриса какая-то, то ли модель и её анкета висела после 2014-го года где-то на российском сайте.
Это как и про разбомблённую больницу для рожениц в Украине, которая была уже не рабочей, а "беременная" такая же дивчина-актриса. Известная модель сыграла жертву в Мариуполе ПС - для Марусича, это разоблачение я впервые увидел на немецком канале N24 Doku. Ссылка, то что нашёл. Хотя если покопаться, там 99% фейки. А американцы верят - наивные. Хотя некоторые казахстанцы, тоже. [Исправлено: elektron, 31.03.2022 - 18:38]
Victor Yang: Если серьезно - с этими кружевными трусиками
Кстати, да! Возможно из сложившихся обстоятельств, ввиду агрессии России, наверное вероятно можно предложить, открыть отдельную ветку, где дамы и прочие мамзели, бы делилились бы страднаниями, кои они имеют не имея возможности носить их? Или даже в виде протеста, обходиться без оных? Цитата:
111: Разумеется с Джентльменов удачи..
Марик, ты можешь зачать оное начинание, взяв интерью у своей кухарке, как она мучается не нося? Присовокупя, по своему обычаю фоты сзаду? Уже сделай чо нить, кроме стопятьсот тыщ комментариев, наутро, из которых ты ни одного не помнишь, после пива...
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