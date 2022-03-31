Отправлено: - 23:19

serg kost:

Не просто. Еврики должен кто-то купить на ММВБ. И только тогда ГазПромБанк сможет их зачислить

Цитата:Для фирм это просто.Просто таким образом снимутся санкции, на что не хочет идти Ойропа