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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43910
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2978
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 22:42
#285
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Цитата:
Don Julio: И тут такой конфус.


Это не конфус, как вы изящно выразились - это реальности из моей жизни из моего бизнеса.

Казахстан на 99,9% и в экономической и в социальной и в политической жизни ЗАВИСИТ от России.

Даже ЧУЖЕРОДНЫЙ бакс зависит от колебания рубля, а не от нефти, и это уже не экономика, а голимая кем то и когда то принятая политика.

Это РЕАЛЬНОСТЬ и с этим мы будем жить ВЕЧНО, как бы не хотели обратного доморощенные наши нацики.

У нас оба народа тесно переплелись в национальном плане, особенно приграничные районы: - южане-казахи, нас северян НИКОГДА не поймут, да и не хотят они этого понимать.

Поэтому я и хотел бы что бы Россия ДОСТОЙНО вышла из этой развязанной ею же бестолковой, ненужной и братоубийственной войны, но к сожалению - это НЕ ТАК и Россия элементарно НАГНУЛИ и мы вместе с ней, будем ДОЛГО пожинать плоды НЕПРОДУМАННОЙ Путиным и Шойгу авантюры.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1994
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 22:44
#286
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Цитата:
ACROS:
Токаев отдавал приказ : стрелять на поражение в ТЕРРОРИСТОВ, а не в мирных протестующих

А кто решал, кто мирный протестующий, а кто -один из двадцати тысяч?! У них ведь не было табличек или бирок.А вот стрелять разрешили даже не спрашивая, мирный он или нет.
ПыСы. Мои слова про посевную остаются в силе.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10064
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 22:47
#287
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Цитата:
Don Julio:
Который из них?

Разумеется с Джентльменов удачи..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10064
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 22:47
#288
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Цитата:
ACROS:

Только плюсы, добавить нечего..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
898
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 22:49
#289
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Повторяю - предложения по изменениям в правилах сайта мы обсудили. Завтра я расскажу о нашем решении в ветке Вопросы редакции

Кстати, рас уш, да!
Вы отвечаете неф специально отведённом углу, для вопросов.
А интересно, наверно у гениев и талантливых журналистов, наверняка есть свой свод правил, следуя алгоритму коих, он и создаёт свои творения.
Ну же не может быть, чтоб у Льва Толстого, Ремарка или Хемингуэя не было своих правил, хитрости, с помощью которого они и писали свои песни!?
:oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2978
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 22:59
#290
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Цитата:
Don Julio:
осуждаете действия войск РФ


Осуждаю: - войска РФ - это войска АГРЕССОРА и они совершили ВООРУЖЁННОЕ нападение на ЧУЖУЮ страну.

Цитата:
Don Julio:
сначала суд признавал, замечу гражданина Республики Казахстан -террористом, а потом силовики открывали огонь на поражение без предупреждения? Я ничего не исказил?


Нет и в этом НЕ БЫЛО необходимости: - Токаев своим указом обьявил режим военного ЧП и на это время вся власть переходит к комендантам округов и те своими ЕДИНОЛИЧНЫМИ приказами заменяют частичное действие и Конституции и Законов, в том числе и судов. Не дословно, но примерно как то так.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
898
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 23:00
#291
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Цитата:
ACROS:
Казахстан на 99,9% и в экономической и в социальной и в политической жизни ЗАВИСИТ от России.

Если честно, мне ваш бизнис, как то интересен, но не очень. От слова совсем!
Но таки, какой суд признал граждан Республики Казахстан-террористами, в которых разрешили стрелять БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ПОРАЖЕНИЯ?
Цитата:
ACROS:
Казахстан на 99,9% и в экономической и в социальной и в политической жизни ЗАВИСИТ от России.

Сможете сформулировать, как ПУТИН, вам мешает поставлять ваш высококачественный и экологически-чистый ПРОДУКТ, в саму Америку?
:-o

[Исправлено: Don Julio, 31.03.2022 - 23:07]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
898
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 23:05
#292
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Цитата:
ACROS:
Осуждаю: - войска РФ - это войска АГРЕССОРА и они совершили ВООРУЖЁННОЕ нападение на ЧУЖУЮ страну.

Всмысле, если бы они были бы гражданами, например, Республики Казахстан, то их бы было достаточно объявить ТЕРРОРИСТАМИ, и можно было бы сразу всех ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ!?
Цитата:
ACROS:
Токаев своим указом обьявил режим военного ЧП и на это время вся власть переходит к комендантам округов и те своими ЕДИНОЛИЧНЫМИ приказами заменяют частичное действие и Конституции и Законов, в том числе и судов

ЭТО КОНЕЧНО КОРДИНАЛЬНО ВСЁ МЕНЯЕТ!
Главное во время издать нужный указ. Верно!?
А Путин, не издал, я правильно вас понял?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
898
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 23:14
#293
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Цитата:
ACROS:
Поэтому я и хотел бы что бы Россия ДОСТОЙНО вышла из этой развязанной ею же бестолковой, ненужной и братоубийственной войны, но к сожалению

Я извиняюсь, но таки я думаю, про братоубийство, вы пали жертвой.
Ютьюба, Рухнамы, нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть.
Я извиняюсь, где вы тут считаете, что если брат неправ, то от него можно и пулю в лоб и нож, под рёбра?
У вас, разве так?
А вопрос, когда родственые, славянские народы перестали быть братскими, оставим для дальнейших дискуссий...
:-o
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9062
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 23:22
#294
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Цитата:
ACROS:
Осуждаю: - войска РФ - это войска АГРЕССОРА и они совершили ВООРУЖЁННОЕ нападение на ЧУЖУЮ страну.

Ну да как в 1941-ом ждать не стали. Признали независимость ЛДНР, а также нападение на них и дают теперь ответку.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9062
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 23:25
#295
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Как у некоторых получается на столько всё извернуть, что агрессор Россия, ума не приложу. Пока 8-мь лет бомбили Донбасс, весь мир молчал. А как начали нациков уничтожать, завопили. Двойные стандарты. не ?

[Исправлено: elektron, 31.03.2022 - 18:30]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15154
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 23:30
#296
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты ещё про кружевные трусики забыл.

Если серьезно - с этими кружевными трусиками вообще глухой телефон получился. Таможенный союз тогда принял документ, запрещающий продажу белья из синтетических материалов и там какой-то критерий по воздухопроницаемости был, т.к. он вреден женскому здоровью. Но либеральные СМИ всё перевернули по-своему - злобный и пуританский ТС запрещает носить кружева. И тактично умолчали что в ЕС такой закон действует уже очень давно. А девачко на Майдане особо не задумывалась и написала своё мнение. Хотя потом, вроде, где-то писали что эта девачко то ли актриса какая-то, то ли модель и её анкета висела после 2014-го года где-то на российском сайте.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9062
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 23:34
#297
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Цитата:
Victor Yang:
Хотя потом, вроде, где-то писали что эта девачко то ли актриса какая-то, то ли модель и её анкета висела после 2014-го года где-то на российском сайте.

Это как и про разбомблённую больницу для рожениц в Украине, которая была уже не рабочей, а "беременная" такая же дивчина-актриса.
Известная модель сыграла жертву в Мариупое

[Исправлено: elektron, 31.03.2022 - 18:37]
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