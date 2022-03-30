Отправлено: - 22:49

Тимур Гафуров:

Повторяю - предложения по изменениям в правилах сайта мы обсудили. Завтра я расскажу о нашем решении в ветке Вопросы редакции

Цитата:Кстати, рас уш, да!Вы отвечаете неф специально отведённом углу, для вопросов.А интересно, наверно у гениев и талантливых журналистов, наверняка есть свой свод правил, следуя алгоритму коих, он и создаёт свои творения.Ну же не может быть, чтоб у Льва Толстого, Ремарка или Хемингуэя не было своих правил, хитрости, с помощью которого они и писали свои песни!?