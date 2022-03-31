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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 19:55
#10921
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То есть доказать он должен будет именно через суд?И последнее.То есть просто так, тыкать тут комменты Гостя, выдавая их за мои, 2014го года бездоказательно этот человек не имеет права, я правильно это понял?Разумеется только после решения суда..
Знает кошка, чьё мясо съела! Я так понимаю, идут консультации по поводу дальнейших возможностей лгать и клеветать? И по поводу доказательств - достаточно, не обладая умом Нобелевского лауреата, зайти в архив Форума и посмотреть ответы на комментарии. Там в ответах обычно указывается к кому был адресован ответ. Но понять это не дано тому, у кого хватает ума только на выкладывание фоток и работу троллем.
ПыСы. А комменты были за 2015-ый год.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 20:40
#10922
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Как это, написано пинта, Латвия, нормальное нет?

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9052
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 20:42
#10923
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Цитата:
111:

Бери Марик, если 4,8% - нормальное ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16614
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:01
#10924
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Цитата:
111:
Латвия, нормальное нет?


причем тут Латвия.
в Карасайском районе Алматинской области
на 35-ом километре верхней автотрассы Алматы – Чемолган.
его делают .
там завод.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:14
#10925
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Цитата:
alex_60:
причем тут Латвия

Вот..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:17
#10926
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Цитата:
elektron:
Бери Марик, если 4,8% - нормальное



Еще на пробу взял какой то Буд, в бутылке вроде вкусный был, в Астыкжане не нашли бутылку
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4668
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:18
#10927
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Цитата:
Гога:
эпитеты сам себе придумай

----Предлагаю - Всезнайка!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:20
#10928
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О как, наш Комбинат, объявил России, Магнитке, санкции и теперь туда не будет ничего отгружать..
Вот потихоньку война и до нас добралась..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:21
#10929
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И теперь после объявления санкций, пойдет завтра сокращение, скажут кого сократят в первую очередь..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16614
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:22
#10930
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Цитата:
111:
Вот


а Казахстан на бутылке большими буквами зачем написан?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4668
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:23
#10931
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Цитата:
111:

Марик - 1-0 в твою пользу !!Как латышское пиво ?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16614
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:25
#10932
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///Компания "LINE BREW BOTTLERS" была основана в 2006 году. 11 июня 2009 года состоялось официальное открытие завода по производству высококачественного пива класса «премиум» в лучших бельгийских традициях. Завод Line Brew построен в Карасайском районе Алматинской области на 35-ом километре верхней автотрассы Алматы – Чемолган. Данный участок расположен в экологически чистом районе горного массива Заилийский Алатау, который всегда славился своим чистым воздухом и уникальной экосистемой. На заводе используются передовые технологии и лучшее австрийское оборудование, что позволяет выпускать около 6 млн. литров продукции в год.//
производитель это одно.
изготовитель это другое

[Исправлено: alex_60, 31.03.2022 - 21:26]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:25
#10933
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Цитата:
alex_60:
Казахстан на бутылке большими буквами зачем написан?

Это же как то называется, на казазском языке и тд, по закону.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:27
#10934
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Цитата:
alex_60:
Компания

Казахстан лишь импортер, производитель Латвия, данного пива
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.03.22 - 21:27
#10935
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Цитата:
Гога:
Марик - 1-0 в твою пользу !!Как латышское пиво

Моя кухарка допылесосит сейчас, придет, вместе попробуем..
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