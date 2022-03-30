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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43910
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15151
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 20:25
#255
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Цитата:
рихард:
А разве это допустимо у нас на форуме? Разве можно оскорблять не только друг друга, но и политических деятелей? Ведь это тоже элемент разжигания ненависти и вражды между людьми.

Согласен. Но у редакции другой взгляд. Ждем обновленное соглашение - будем надеяться что там этот момент прописан - обговаривали его с редакцией. Можете почитать в здесь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9052
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 20:30
#256
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Цитата:
Артем Марусич: Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану.

Как в 2014-ом Украине? Я думаю тут вас не все Казахстанцы правильно поймут. Видели они уже как эти печенюшки в Украине раздавались и к чему это привело? Не, точно не поймут. ;-) И я хочу надеятся - никогда и не получат. Странно вы как то за Родину переживаете.
Цитата:
Артем Марусич: Если раньше, поставщик креветок был заинтересован продавать, то сейчас поставщики всего - заинтересованны запрещать
Интересные познания в бизнесе конечно. Но гложут сомнения, что бизнес немного по другому развивается, или как вы хотите объяснить подорожание всего и вся?

Да и в целом, вы же взрослый и хочется надеется здравомыслящий человек. Ну с каких это пор буковка "Z" стала сепаратисткой символикой? Как может быть борьба с неонацизмом - сепаратизмом, это же нонсенс. :lol:
Если вы 8-мь лет бомбёжки Донбасса проспали (бывает), но не видеть нацбатальонов - знаете ли тоже нонсенс. Вот ам из Википедии
Можете сами загуглить - "фашистские батальоны в украине" и в картинках посмотреть.
Так что "Z" это не свастика или знак сепаратистов - это знак освобождения.
А ещё дважды два даже складывать вроде умеете. :lol:

[Исправлено: elektron, 31.03.2022 - 15:51]
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
265
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 20:39
#257
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уважаемый Электрон очень похожая мысль с фразой "Так что "Z" это не свастика или знак сепаратистов - это знак освобождения." появилась у меня в голове. Синхронно думаем. Респект
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
912
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 21:11
#258
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Цитата:
ACROS:
И что это за УСПЕШНЫЙ этап: - месяц бомбили всю Украину и даже толком не зачистили от украинских войск территорию ДНР и ЛНР ??

Вы действительно такой глупый? Или просто готовитесь к канадской жизни? Российские войска не бомбят населенные пункты, в которых "доблестные" укровояки прячутся в домах мирных жителей и прикрываются ими. Хватит уже нести бред. Если бы Россия воевала как США, то трех дней хватило бы, что бы разнести всю Украину в пух и прах.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1483
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 21:11
#259
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Цитата:
elektron:

«В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана. Европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе», — говорится в сообщении.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
886
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 21:21
#260
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Цитата:
Артем Марусич:
Ой, извините, я же забыл, вам же сказали, что РФ там не убивает людей на войне, а спасает их по средствам специальной операции от нациков, хим, ядер, бактериологического оружия и НАТО.

Ой, я таки извиняюсь, могу уточнить, кого спасла Америка, за последние 20, да что там, за последние 120 лет?
Из последних, например, афганцев!?
:lol:
Цитата:
Артем Марусич:
Я не курил, а вы пересмотрели российской пропаганды

Вероятно, предположу, есть способ эффективней!?
:-o
Цитата:
Артем Марусич:
памперсы и прокладки от проктэр энд гэмбл не будут поставляться в РФ,

Все пропало!
Всё может пережить Россия, но только не это!
Цитата:
Артем Марусич:
В одиночку Казахстан не сможет разом отказаться от столь огромной доли своей экономики

Ну отчего, а разве Америка, не поможет?
Она же всему миру помогает, неужели здесь откажется поставить на пару лярдов современного оружия для поднятия экономики?
:lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2974
Re: «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за...
Отправлено: 31.03.22 - 21:23
#261
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Цитата:
Skeptic:
Для геноцида у ООН и в УК РФ есть официальное определение,


Можете зачитать это ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ??

Цитата:
Skeptic:
под эти определения подходят.


И конкретные примеры, пожалуйста.

Цитата:
Skeptic:
Преступник никогда добровольно


Конкретно, и кто у нас ПРЕСТУПНИК ?? "...Имя, сестра, имя !!
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
886
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 21:28
#262
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Цитата:
ACROS:
российские войска, Путин с Шойгу лично уже ПРОИГРАЛИ эту бессмысленную войнушку, морально они ПРОИГРАЛИ сразу 24 февраля, а физически ПРОИГРАЛИ во время проведения переговоров в Турции.

Я извиняюсь, а и кто победитель? Кстати, раз уш зашёл разговор. Теперь то уж можно. А и как ваше мнение насчёт приказа г-на Токаева, стрелять НА ПОРАЖЕНИЕ в СВОЙ народ? Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому вопросу. Это не было актом АГРЕССИИ, против народа, как вы считаете?
Вы же можете честно и открыто выразить своё мнение, вам никто и ничто не мешает?
:-o
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