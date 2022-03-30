Отправлено: - 20:30

Артем Марусич: Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану.

Артем Марусич: Если раньше, поставщик креветок был заинтересован продавать, то сейчас поставщики всего - заинтересованны запрещать

[Исправлено: elektron, 31.03.2022 - 15:51]

Цитата:Как в 2014-ом Украине? Я думаю тут вас не все Казахстанцы правильно поймут. Видели они уже как эти печенюшки в Украине раздавались и к чему это привело? Не, точно не поймут.И я хочу надеятся - никогда и не получат. Странно вы как то за Родину переживаете.Цитата:Интересные познания в бизнесе конечно. Но гложут сомнения, что бизнес немного по другому развивается, или как вы хотите объяснить подорожание всего и вся?Да и в целом, вы же взрослый и хочется надеется здравомыслящий человек. Ну с каких это пор буковка "Z" стала сепаратисткой символикой? Как может быть борьба с неонацизмом - сепаратизмом, это же нонсенс.Если вы 8-мь лет бомбёжки Донбасса проспали (бывает), но не видеть нацбатальонов - знаете ли тоже нонсенс.Можете сами загуглить - "фашистские батальоны в украине" и в картинках посмотреть.Так что "Z" это не свастика или знак сепаратистов - это знак освобождения.А ещё дважды два даже складывать вроде умеете.