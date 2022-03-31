То есть доказать он должен будет именно через суд?И последнее.То есть просто так, тыкать тут комменты Гостя, выдавая их за мои, 2014го года бездоказательно этот человек не имеет права, я правильно это понял?Разумеется только после решения суда.. Знает кошка, чьё мясо съела! Я так понимаю, идут консультации по поводу дальнейших возможностей лгать и клеветать? И по поводу доказательств - достаточно, не обладая умом Нобелевского лауреата, зайти в архив Форума и посмотреть ответы на комментарии. Там в ответах обычно указывается к кому был адресован ответ. Но понять это не дано тому, у кого хватает ума только на выкладывание фоток и работу троллем. ПыСы. А комменты были за 2015-ый год.
///Компания "LINE BREW BOTTLERS" была основана в 2006 году. 11 июня 2009 года состоялось официальное открытие завода по производству высококачественного пива класса «премиум» в лучших бельгийских традициях. Завод Line Brew построен в Карасайском районе Алматинской области на 35-ом километре верхней автотрассы Алматы – Чемолган. Данный участок расположен в экологически чистом районе горного массива Заилийский Алатау, который всегда славился своим чистым воздухом и уникальной экосистемой. На заводе используются передовые технологии и лучшее австрийское оборудование, что позволяет выпускать около 6 млн. литров продукции в год.// производитель это одно. изготовитель это другое
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