Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 19:55

То есть доказать он должен будет именно через суд?И последнее.То есть просто так, тыкать тут комменты Гостя, выдавая их за мои, 2014го года бездоказательно этот человек не имеет права, я правильно это понял?Разумеется только после решения суда..

Знает кошка, чьё мясо съела! Я так понимаю, идут консультации по поводу дальнейших возможностей лгать и клеветать? И по поводу доказательств - достаточно, не обладая умом Нобелевского лауреата, зайти в архив Форума и посмотреть ответы на комментарии. Там в ответах обычно указывается к кому был адресован ответ. Но понять это не дано тому, у кого хватает ума только на выкладывание фоток и работу троллем.

ПыСы. А комменты были за 2015-ый год.