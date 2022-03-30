«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
Артем Марусич: Уверен, что сейчас мир готов будет помочь Казахстану.
Как в 2014-ом Украине? Я думаю тут вас не все Казахстанцы правильно поймут. Видели они уже как эти печенюшки в Украине раздавались и к чему это привело? Не, точно не поймут. И я хочу надеятся - никогда и не получат. Странно вы как то за Родину переживаете. Цитата:
Артем Марусич: Если раньше, поставщик креветок был заинтересован продавать, то сейчас поставщики всего - заинтересованны запрещать
Интересные познания в бизнесе конечно. Но гложут сомнения, что бизнес немного по другому развивается, или как вы хотите объяснить подорожание всего и вся?
Да и в целом, вы же взрослый и хочется надеется здравомыслящий человек. Ну с каких это пор буковка "Z" стала сепаратисткой символикой? Как может быть борьба с неонацизмом - сепаратизмом, это же нонсенс. Если вы 8-мь лет бомбёжки Донбасса проспали (бывает), но не видеть нацбатальонов - знаете ли тоже нонсенс. Вот ам из Википедии Можете сами загуглить - "фашистские батальоны в украине" и в картинках посмотреть. Так что "Z" это не свастика или знак сепаратистов - это знак освобождения. А ещё дважды два даже складывать вроде умеете.
ACROS: И что это за УСПЕШНЫЙ этап: - месяц бомбили всю Украину и даже толком не зачистили от украинских войск территорию ДНР и ЛНР ??
Вы действительно такой глупый? Или просто готовитесь к канадской жизни? Российские войска не бомбят населенные пункты, в которых "доблестные" укровояки прячутся в домах мирных жителей и прикрываются ими. Хватит уже нести бред. Если бы Россия воевала как США, то трех дней хватило бы, что бы разнести всю Украину в пух и прах.
«В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана. Европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе», — говорится в сообщении.
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