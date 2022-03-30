Отправлено: - 18:57

ACROS:

физически ПРОИГРАЛИ во время проведения переговоров в Турции.

Цитата:брехня. эти переговоры ни о чем.а украина да, уже прогнулась.ой,мы в нато уже не хотим, и баз не будет, и бомбу не будем разрабатывать.