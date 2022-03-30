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≡ «Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43910
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
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Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16599
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 18:57
#225
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Цитата:
ACROS:
физически ПРОИГРАЛИ во время проведения переговоров в Турции.


брехня. эти переговоры ни о чем.
а украина да, уже прогнулась.
ой,мы в нато уже не хотим, и баз не будет, и бомбу не будем разрабатывать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16599
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 19:00
#226
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Цитата:
ACROS:
Они не только лично сами ПРОИГРАЛИ, они страну Россию, народ российский НАГНУЛИ


брехня. поддержка операции возросла уже 79 процентов.
у населения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16599
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 19:01
#227
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Цитата:
ACROS:
Шут с клоунами из "Квартала-95" переиграли профессиональных шпиона и спасателя.


ну такой бред даже комментировать как то стремно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16599
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 19:03
#228
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Цитата:
ACROS:
Встречный вопрос: - какой суд признал нынешний украинский режим власти - нацистким и милитаризированно-фашистствующим государством


суд возмездия за геноцид на Донбассе.
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
264
«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 31.03.22 - 19:07
#229
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Страница 16 из 16«1...141516
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