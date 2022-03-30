Отправлено: - 16:07

Тимур Гафуров: А также обсудить, насколько вероятны проявления сепаратизма в независимом Казахстане. По-моему, все эти вопросы - важные.

Цитата:если эти вопросы не провоцировать,будет намного спокойнее.это даже по форуму видно, не говоря о стране.куатисты пытались тоже поговорить "об этом", чем закончилось все знают.