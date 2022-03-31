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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
215
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 12:48
#226
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Цитата:
111:
Любой здравомыслящий человек, должен спросить себя, стоит ли жертвы детей, стариков, и женщин

Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе? 8 лет это длилось, а у вас вопрос о том стоят ли жизни людей чего-то или нет появились только тогда, когда Россия вступилась за этих людей, чтобы прекратить их уничтожение? А то что сейчас на укриане погибают люди, это вина целиком и полностью на укронацистах. Я уже об этом написал. Ведь они намеренно приводят бои в черту города, подставляя опять же намеренно под удар мирных жителей
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10021
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 12:52
#227
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Цитата:
Николаич I:
Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе?

Я спрашивал, еще в 2014м.
Пересмотрите мои сообщения тогда.
Уже говорил, споры были адские и если их тут печатать, то всех в режим чтения надо.
Читайте 112,112-й,112М, 211,211-й и еще несколько.
Это все я.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
215
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 15:15
#228
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Цитата:
111:
спрашивал, еще в 2014м. Пересмотрите мои сообщения тогда. Уже говорил, споры были адские

Тогда к чему сейчас все эти обвинения? Должны понимать причины и цели того что сейчас происходит. 8 лет все смотрели и никто ничего не делал. 8 лет Россия добивалась выполнения минских соглашений, но украинская сторона их игнорировала. Так же пытались получить гарантии безопасности от запада, но те так же их проигнорили! Дипломатическим путём, избегая военного вмешательства хотели всё сделать. Не получилось. Никто не захотел решить всё мирным путём. В итоге что получили, непрекращающиеся бомбёжки Донбасса, процветающий фашизм при поддержке запада, украина напичкана натовским оружием, стремление вступить в нато, плюс ко всему добавились разговоры зелёного о ядерном оружии и ещё много чего можно перечислить. И это всё у российских границ. Итог спецоперация, цели которой разоружить, освободить Донбасс от восьмилетней агрессии, и сделать то, что делали наши деды 80 лет назад, уничтожить фашистов, то что они там есть и власти их поддерживают, уже ни у кого не должно быть сомнений
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10021
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 17:51
#229
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Цитата:
Николаич I:
Тогда к чему сейчас все эти обвинения?

Я вообще то задал вопрос про детей, которые погибли за этот месяц.
Какие обвинения, вы о чем?
Россия наш союзник, как союзник, она все делает правильно.
Но я вопрос задал о другом.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
215
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:19
#230
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Цитата:
111:
Мне надо знать, почему идет сегодня бойня мирного населения и их детей?

Этот ваш комментарий я упустил из ввиду, из-за занятости не могу находиться на форуме весь день. Так вот, меня тоже интересует этот вопрос, и адресовать его нужно как раз укронацистам. Ведь именно они и убивают мирных. И меня это мягко говоря очень возмущает! Одна из причин, по моему мнению, по которой они это делают, провокация против России. Чтобы внушить всем что якобы она воюет против мирных, повесить эти убийства на российский военных, заставить отвернуться от неё союзников и оправдать санкции и непрекращающуюся переброску оружия на украину
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
215
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:25
#231
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Цитата:
111:
Какие обвинения, вы о чем?

Ваши обвинения российских военных в убийстве мирных жителей. Я вам уже изложил своё мнение по этому поводу, именно подобные неоправданные обвинения меня и возмутили. Как вобще вы можете приверженцев фашизма, того самого, который угрожал всему миру 80 лет назад, оправдывать и валить вину на сторону, которая воюет против них
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10021
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:40
#232
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Цитата:
Николаич I:
Ваши обвинения российских военных

Я спрашивал вмего лишь, могли бы обойтись без убийства мирных жителей или вме таки необходимость в этом была.
Я их не обвинял.
Обвиняют их пусть матери этих детей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10021
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:47
#233
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Цитата:
Николаич I:
Одна из причин, по моему мнению, по которой они это делают, провокация против России.

Не могу с этим согласиться.
Если мать убивает своего махонького сына, только ради того, чтобы насолить как то Путину, ну как то это звучит дико..
Или у украинцев, их матерей и отцов, это научно доказано?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1980
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:55
#234
Комментарий проходит проверку.
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