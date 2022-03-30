«Вполне отчетливый вызов». Почему в Казахстане за сепаратистскую символику Z наказывают по закону о ПДД?
Отправлено: 30.03.22 - 14:20
Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье? Читать новость
Тимур Гафуров: Цитата: Маркс: Идиот, пиндос, неудачник, никому не нужный жалкий мигрантишка и предатель родины, шелкопер, выродок и бомжара - я.
Оскорбления в личной переписке - это тяжкое нарушение правил. Но обращаться с жалобами нужно по почте ng@ng.kz. Или мне в личку. После этого примем меры.
Ну а я-то тут при чем? Вы так подаете, как будто я писал ему в личку и обзывал. Я личкой пользуюсь очень редко, только когда кто-то задает вопрос. А это вы привели слова самого Марусича о себе самом. Я их процитировал на форуме вместе с пунктом правил. Не надо на меня вешать эту нервическую шизу, я всегда отвечаю взвешенно и адекватно.
[email]Большего любителя русской культуры, чем я, не найти, — смеется Шораев. — Я по образованию учитель русского языка и литературы, прекрасно знаю Есенина, Бунина, Достоевского и Булгакова, наизусть могу прочитать гораздо больше, чем любой среднестатистический житель Российской Федерации. К тому же следует обратить внимание на очень важный момент: я всегда отделяю Россию от военного преступника Путина и его кровавого режима.
Тимур Гафуров: Но вы откликнулись на комментарий с фрагментом переписки. И я решил дополнить - напоминанием о правилах сайта.
Эти удаления по цепочке совсем какой-то беспредел. Иногда пользователь наваяет коммент на пол-страницы. Ты начинаешь отвечать на какую-то безобидную его часть, а тут вдруг модератор усмотрел где-то в другой части некое нарушение, из-за которого дропнул изначальный коммент. Ну а дальше и все остальные по цепочке, хотя там в последней производной уже и забылось, о чем была речь в изначальном сообщении. IMHO, это тоже неправильно и несправедливо.
В России это преступление и наказывается по закону. СМИ как правило признаются иностранцами и у них отбирают лицензию. А так как у нас несогласны только российские граждане с альтернативным мнением и их большинство, то ни о какой качественной дискуссии тут не предвидится. Один несогласный как из вызывает на эмоции, а что будет если половина...
Гога: Какой суд признал его военным преступником ?
Встречный вопрос: - какой суд признал нынешний украинский режим власти - нацистким и милитаризированно-фашистствующим государством, что для этого его надо бомбить и проводить на его территории пресловутую специальную военную операцию ??
MAN: специалист назвал Z Бессмысленным Символом. Точка.
Наверное дело не в букве или буквах: - мне лично по барабану какая буква на русском или украинском танке, или кто то в Казахстане рисует или не рисует эти символы на авто или дверях университетов. От этого ровным счётом НИЧЕГО уже не изменится:
- российские войска, Путин с Шойгу лично уже ПРОИГРАЛИ эту бессмысленную войнушку, морально они ПРОИГРАЛИ сразу 24 февраля, а физически ПРОИГРАЛИ во время проведения переговоров в Турции.
Они не только лично сами ПРОИГРАЛИ, они страну Россию, народ российский НАГНУЛИ.
Шут с клоунами из "Квартала-95" переиграли профессиональных шпиона и спасателя.
Кстати: - я приведу наверное, наиболее точное предназначение этих букв к данной ситуации, к этой бестолковой спец.военной операции, а по существу АГРЕССИИ со стороны России:
- буква Z- на древнегреческом и древнеславянском означает смысл: - "собирание русских земель";
ACROS: российские войска, Путин с Шойгу лично уже ПРОИГРАЛИ эту бессмысленную войнушку,
брехня. первый этап операции успешно завершен. уничтожено вся военная инфраструктура. обеспечено полное закрытие неба. никто не может летать. над Украиной кроме российской авиации. начался второй этап - полное освобождение Донбасса.
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